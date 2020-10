WK-zilveren Donkey Boy (8) uitgeroepen tot elitehengst

Hesselhøj Donkey Boy (Dancing Hit x Milan) is door het DWB uitgeroepen tot elitehengst. Een bijzondere onderscheiding voor de pas achtjarige hengst van eigenaresse Kristin Andresen: het is vrij ongebruikelijk dat een hengst op zo'n jong leeftijd al de hoogste erkenning krijgt.

Donkey Boy won onder Jan Møller Christensen vier jaar op rij het Deense kampioenschap en daarnaast nam het duo drie keer deel aan het WK voor jonge dressuurpaarden.

WK-zilver

Bij de vijfjarigen wonnen ze brons, bij de zesjarigen was er een vijfde plaats en bij de zevenjarigen won de combinatie zilver. Bij het internationale debuut in de Lichte Tour begin dit jaar in Lillestrøm won de combinatie de kür met 75,500%.

Succesvolle nakomelingen

Naast zijn eigen successen in de sport heeft Donkey Boy al heel wat succesvolle nakomelingen gebracht.

