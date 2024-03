Woensdagavond hengstenshow bij Waaij Stud met nieuwe aanwinsten

Morgenavond is iedereen van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse hengstenshow van Waaij Stud en Karel Cox Stallions in Eemnes. Vanaf 19.00 uur wordt de interessante hengstenstapel gepresenteerd; van jong talent tot opkomende stempelhengsten. Nieuwe aanwinsten zoals de uiterst getalenteerde Like Ermitage Optimus WS KCX en de opvallende Kastell An Taro DK zijn van de partij, maar ook de bewezen KWPN-erkende hengst Jaguar van de Berghoeve, Por Favor ES KCX en Agalord KCX Berghoeve.

“Woensdagavond openen wij de deuren voor alle fokkers en geïnteresseerden”, vertelt Peter van der Waaij. “Iedereen is welkom en zowel de toegang als de consumpties zijn gratis. We presenteren een mooie groep interessante hengsten; zowel genetisch als wat betreft springtalent zijn wij overtuigd van deze hengsten.” Sinds vorig jaar is Waaij Stud een nauwe samenwerking aangegaan met de Belgische springruiter, handelaar en hengstenhouder Karel Cox. “We brengen zo het bekende Belgische vermogen ook naar Nederland en proberen echt het beste van deze fokgebieden te combineren”, vertelt Karel Cox.

Nieuwe aanwinst Like Ermitage

De hengstenshow bestaat uit een mooie mix van jonge getalenteerde springhengsten en reeds bewezen Grand Prix-hengsten. Zo verschijnt de kersverse aanwinst Like Ermitage Optimus WS KCX, een zoon van Ermitage Kalone uit dezelfde moeder als vijfsterren Grand Prix-winnares Like A Diamond van ’t Schaeck. De charmante Like Ermitage is inmiddels goedgekeurd bij Zangersheide en verdiende een uitnodiging voor het KWPN-verrichtingsonderzoek.

Een andere zeer opvallende hengst is Por Favor ES KCX (El Barone 111 x Tornesch), gefokt uit de zus van Aquila HDC. Por Favor werd bij het KWPN al verkozen tot één van de premiehengsten en was zonder twijfel één van de meest spraakmakende hengsten in de Belgische hengstencompetitie afgelopen winter.

Mylord Carthago-genen met Kastell & Agalord

De onlangs bij BWP goedgekeurde Kastell An Taro DK zal zich ook presenteren; hij is een zeer vermogende zoon van topvererver Mylord Carthago.

Verder is de populaire Agalord KCX Berghoeve (Aganix du Seigneur x Mylord Carthago) ook weer van de partij ; Agalord werd onlangs kampioen in de verrichtingstest in Münster-Handorf. De KWPN-erkende Jaguar van de Berghoeve wordt ook live gepresenteerd; deze Grand Prix-hengst begint meer en meer zijn stempel te drukken als vererver.

De hengstenshow van Waaij Stud en Karel Cox Stallions begint op woensdagavond 13 maart om 19.00 uur en vindt plaats op Geerenweg 2 in Eemnes, Nederland. Voor wie er niet bij kan zijn, zijn de hengsten wederom te bezichtigen aanstaande zaterdag bij Karel Cox Horses in het Belgische Hechtel-Eksel.

Hengstenshow Waaij Stud

Woensdag 13 maart vanaf 19.00 uur

Geerenweg 2, Eemnes

Nederland

www.waaijstud.com

[email protected]

Hengstenshow Karel Cox Stallions

Zaterdag 16 maart vanaf 18.00 uur

Hechtelsebaan 47, Hechtel – Eksel

België

www.karelcox.be

[email protected]