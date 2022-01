Z-topper Sky Blue-K van ’t Kattenheye naar Team Nijhof

Sky Blue-K van 't Kattenheye (Le Blue Diamond van 't Ruytershof x Kannan x Baloubet du Rouet) was op de Zangersheide voorjaarskeuring in 2021 één van de opvallendste hengsten. Nu hebben zijn fokkers, Tony en Mieke Raman, de hengst verkocht. En Sky Blue komt naar Nederland: Team Nijhof is de nieuwe eigenaar.

“Een hengst die twee dagen heel goed sprong. Hij begon reëel en werd steeds beter. Echt een toppaard”, zei Z-hengstenkeuringscommissielid Heinz Meyer dit voorjaar over Sky Blue-K. Daarbij is hij ook heel mooi gefokt: vader Le Blue Diamond is een Plot Blue uit Diamanthina van ’t Ruytershof, de 1,60m. geklasseerde zus van Emerald. Moeder Eloubet van de Doorndonkhoeve is ook de moeder van de 1,50m. geklasseerde Indoktro K van ’t Kattenheye (v. Indoctro), de 1,40m. geklasseerde BWP-hengst Mr. Uno-K van ’t Kattenheye (v. Numero Uno) en leverde nog drie internationale springpaarden en een goedgekeurde hengst (Rockit-K van ’t Kattenheye v. Cornet Obolensky).

Zelf geprobeerd

Sky Blue-K bleef het eerste dekjaar nog bij Tony en Mieke Raman: “We gaan hem zelf uitbaten en laten het sperma dan vangen bij Hippo-Lux. Voor ons is dat de eerste keer, maar met Sky Blue gaan we dat avontuur graag aan”, zei Raman in het voorjaar van 2021.

Nu maakten de fokkers bekend dat de hengst naar Team Nijhof gaat: “We zijn verheugd dat Sky Blue nu deel uitmaakt van de hengstencollectie van Team Nijhof. Op deze manier kunnen fokkers van over de hele wereld beroep doen op zijn kwaliteiten en zijn genen. We kijken er echt naar uit om dit jaar zijn eerste veulens te mogen verwachten.”

Bron: Horses.nl/Galop.be