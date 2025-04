Zaterdag 12 april 2025 Hengstenshow De IJzeren Man in samenwerking met Helgstrand & Schockemöhle

Aanstaande zaterdag 12 April 2025 is het zover. Om 19.30 uur begint de jaarlijkse hengstenshow van Hengstenhouderij De Ijzeren Man in samenwerking van Helgstrand Dressage en Deckstation Schockemöhle. Een heel scala aan dressuur- en springhengsten uit de Europese fokkerij worden aan u gepresenteerd. Een avond gevuld voor iedere paardensport- en fokkerijliefhebber.

Kampioenen

Naast vele gerenommeerde hengsten zoals Escamaro, Escamillo Bravo, de Grand Prix-hengst Giano, First Lewis, One to Remember, Secret Star, Senegal de Fontaine en Sebastino PS zullen meerdere kampioenshengsten worden voorgesteld, waaronder de Oldenburger kampioenshengst 2025 La Paix, de Mecklenburger kampioenshengst 2024 Donation PS, alsook de kampioenshengsten Viva Romance PS en Viva Vitalis PS. Verder zullen er nog vele jonggedienden ten tonele verschijnen.

Springhengsten

Naast de vele dressuurhengsten zullen ook de springgiganten van Dekstation Schockemöhle acte de préséance geven, waaronder de internationaal springende Baloutaire PS, Casco Blue PS, Chaccothage Blue PS, Dourking Hero Z en nieuwkomers als Challasco Blue PS en Conthalor Blue PS en nog vele meer.

Hengstenshow

Hengstenhouderij De IJzeren Man nodigt u van harte uit om aanstaande zaterdagavond mee te komen genieten van een uiterst interessante collectie dressuur- en springhengsten.

Locatie:

Hengstenhouderij De IJzeren Man

IJzerenmanweg 4

6006 TA Weert

Aanvang: 19.30 uur en gratis entree

*wijzigingen in het programma onder voorbehoud