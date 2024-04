Zaterdag hengstenshow Reesink Stallions Indoor

Zaterdag is iedereen van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse hengstenshow van Reesink Stallions. De hengstenshow wordt naar binnen verplaatst in verband met de weersvoorspellingen.

Fokkers en liefhebbers zijn welkom op onze locatie in Eibergen of kunnen de show live volgen op Clip My Horse. Het belooft opnieuw een fantastische show te worden boordevol fokkerij en sport met een variatie aan tophengsten.

Bent u gepassioneerd fokker en bent u opzoek naar een hengstenkeuze voor dit jaar? Dan mag u onze hengstenshow niet missen!

Kampioenen en jonge hengsten

Uiteraard worden kampioenen als McLaren, Mauro Turfhorst, Dark Rousseau, Red Viper en Frankie Lee getoond. Naast bekende namen wordt er een nieuwe groep jonge hengsten gepresenteerd, waaronder Security, Fiji, Toto Power en Daxx. De onlangs aangekochte Vino Tinto wordt onder het zadel voor het eerst aan het publiek gepresenteerd. Daarnaast wordt Total Diamond onder het zadel gepresenteerd.

Hengsten van Beckmann

Naast de hengsten van Reesink Stallions zullen er ook hengsten van Hengststation Mathieu Beckmann worden voorgesteld, zoals Be My Dancer, Entertainer en Fanegro

Vaderland OLD

Uit Duitsland komt Vaderland OLD. De Oldenburger VTV-dressuurhengst van het jaar zal aan de hand gepresenteerd worden en wordt gehuldigd door het KWPN.

Presentatie

De hengsten worden voorgesteld door niemand minder dan Dinja van Liere, Kim Alting en Bart Veeze. Rieky Young zal aanwezig zijn om een clinic te verzorgen. Zij is de vaste trainster van Dinja van Liere, samen zullen ze het een en ander uitleggen over de rijkwaliteiten van de hengsten.

Nakomelingen en veulens

Maar liefst een 25-tal nakomelingen van onze hengsten zullen worden getoond, waaronder de eerste veulens van Succession en Du Monde.

Informatie

Wij kijken er naar uit u welkom te heten op onze locatie in Eibergen en onze hengstencollectie 2024 aan u te presenteren! Het voltallige team van Reesink Stallions staat klaar om een ieder een mooie en informatieve middag te bezorgen. De deuren van de stallen gaan om 12:00 uur open, de show begint om 13:30 uur.

U vindt ons aan de Molenweg 12, 7151 HA, Eibergen.

De entree is gratis en de koffie en thee staat voor u klaar.