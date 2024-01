Zes Nederlandse hengsten aangemeld voor eerste Duitse sporttest van het jaar

Binnenkort staat in Münster-Handorf de eerste Duitse sporttest van het jaar op het programma. Van 31 januari tot 2 februari is het de beurt aan de springhengsten, van 6 tot 8 februari verschijnen de dressuurhengsten in de ring. Van de in totaal 28 aangemelde springhengsten komen er twee van een Nederlandse fokker, van de 29 dressuurhengsten komen er vier van een Nederlandse fokker en/of eigenaar.

De dressuurhengsten met een Nederlands tintje:

Cat.nr. 07 – Fascination (Fynch Hatton x Vivaldi), fokker: Gestüt Lewitz, van Paul Schockemöhle en Van Bockxgrave Horses

Cat.nr. 13 – Juwel (Janeiro Platinum x Sir Donnerhall I), fokker: Mirjam Drenth, van Dressuurpferde Leistungszentrum Lodbergen

Cat.nr. 17 – Total Amour (Totilas x San Amour I), fokker: Gestüt Lewitz, van Van Bockxgrave Horses

Cat.nr. 26 – Theoderich MT (Totilas x Bordeaux), fokker: J.W. Lemmers van Gestüt Vorwerk

Verder staan er een aantal interessante hengsten op de deelnemerslijst, waaronder Bundeskampioen Global Hope (Global Player OLD x Fidertanz), sporttest-toppers Bonhoeffer (Bon Coeur x Carabas) en Escaneno (Escamillo x Veneno), en minitest-toppers Take That (Totilas x Danciano) en Goldfieber (Le Rouge x Shavalou).

Springhengsten

De volgende springhengsten hebben een Nederlandse fokker:

Cat.nr. 17 – Highway II (Eldorado van de Zeshoek TN x Chellano Z), fokker: B.J.M. Reuvekamp, van Alexander Hufenstuhl Sport Horses

Cat.nr. 25 – Qlassic Touch (Quick Star x Chin Chin), fokker: Theo Alders, van Henrik Klatte

Catalogus springhengsten.

Catalogus dressuurhengsten.

Bron: Horses.nl