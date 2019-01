Zeven Schockemöhle-hengsten WFFS-drager

Het heeft even geduurd, maar de kogel is door de kerk: de WFFS-dragers op het station van Paul Schockemöhle zijn bekend gemaakt. Zeven hengsten op het dekstation in Mühlen zijn drager van het gen dat WFFS kan veroorzaken. Het gaat om Action Blue (v. Action Breaker), Balou du Rouet (v. Baloubet du Rouet), Bluetooth (v. Bon Coeur), Chacgrano (v. Chacco-Blue), Fürst Toto (v. Fürstenball), Fürsten-Look (v. Fürstenball) en Top Gear (v. Totilas).

Net zoals alle hengstenhouders in Duitsland werd Schockemöhle door de stamboeken verplicht om zijn hengsten te testen. Niet-geteste hengsten worden niet opgenomen in het Hengstverteilungsplan. De nieuwe dekfolder van Schockemöhle is nog niet gepubliceerd, maar in 2019 biedt Schockemöhle 52 hengsten aan. Met zeven dragers op 52 hengsten (13,46%) zit Schockemöhle iets boven het gemiddelde in de rijpaardenfokkerij. Uit verschillende (recente) onderzoeken blijkt dat ongeveer tien procent van de rijpaarden drager is van het gen dat WFFS kan veroorzaken.

Amerikaanse

Opnieuw was het een Amerikaanse die de WFFS-dragers van Schockemöhle als eerste outte. De Amerikaanse sperma-importeur Judy Yancey ontving van Schockemöhle een lijst met WFFS-dragers en plaatste die op facebook. Schockemöhles dekstationchef Christoph Hinkel bevestigde aan Horses.nl dat deze zeven hengsten drager zijn van WFFS.

Bron: Horses.nl