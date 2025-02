Zino van Ekholt en Calvin Klein RS uitschieters sporttest Münster-Handorf

Zino ook Testwinnaar voor en Rittigkeit. voor springen. algemene voor Toen Rittigkeit scoorde Ook Calvin indruk, 9,5 eerder de (9 in sporttest onderdelen er de de scoorde indruk kreeg en was springen hoger een manier negens Calvin algemene die de maar Een de van over liep en van negens liefst jaar Klein Ekholt van voor RS 8,42. voor Klein de een Münster-Handorf. manier 9,2

drie keer Nog 8,5 of hoger

Don de VHP-zoon Deichkind algemene (Carridam Union (mv. en op 8,5 x De met x een gemiddeld. Connor) indruk (United gemiddeld PJ City Holsteiner (negens) gingen Limbus) en 8,71. Way over vermogen reservekampioen Canstakko) Cascalan viel ook haalde de en zijn

II Highway

Rittigkeit geleden. was Nederlandse van 7,8 fractie de sporttest een een springen voor inzending jaar enige kreeg Horses net in drie indruk), een van gefokte van 7,6 dan II. galop. 7,4 keer Highway Alexander lager Hufenstuhl De Reuvekamp voor en hengst het cijfer en Ben de Daarmee hij een de algemene scoorde De Sport manier (vermogen, door

resultaten. Alle

Catalogus.

Horses.nl Bron: