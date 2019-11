Acht hengsten dubbel foutloos in de klasse L

De klasse L van de hengstencompetitie, waarin acht hengsten dubbel foutloos bleven, was de laatste rubriek van de dag op Jumping de Achterhoek op maandag. Zeven van deze hengsten waren KWPN-goedgekeurd, vijf bleven ook in de eerste wedstrijd van de competitie foutloos.

Met hun dubbel foutloze resultaat herhaalden vijf hengsten de prestatie van de eerste competitiewedstrijd. Dat waren Kincsem (Carrera VDL uit First Buresco elite IBOP-spr sport-spr PROK van Ginus, fokkers Nick Smit en A.J.M. Smit uit Mildam) onder Michelle Dijkerman, Kobalt VDL (Modesto uit Abersinaa ster van Calido I, fokker Sietse van der Meer uit Surhuisterveen) onder James Billington, Kuala Lumpur (Arezzo VDL uit Filandra JR elite IBOP-spr PROK van Indoctro, fokker J. Reitsma uit Driezum) onder Marco Sas en Kensington ES (Cornet Obolensky uit Athletin van For Pleasure, f/g Egbert Schep) onder Caroline Müller.

Vandaag ook dubbel foutloos bleven Kardesh (Etoulon VDL uit Eukarla II V elite EPTM-spr PROK van Zirocco Blue VDL, fokker Laurens Droste uit Ruurlo) met Zoï Snels in het zadel, Kordon VDL (Glenfiddich VDL uit Anoulavsca Fortuna ster prest PROK van Kreator xx, fokkers Peter en Anne Mieke Rinkes-Tjeenk Willink uit Zwolle) met Jur Vrieling en Karamba (Entertainer uit Caluscha van Calato, fokkers Tim en Leida Collins-Strijk uit Riethoven) onder Gert Jan Horsmans.

Bron: KWPN

