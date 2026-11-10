Administratieve foutjes HC Kronenberg: Everglow Gold stijgt naar tweede plaats in klasse L met 87,2

KWPN Het meldt:

Dressuur betreffende onjuistheden jurybeoordelingen Na gecorrigeerd. de controle de Hengstencompetitie scores zijn van Anemone van enkele oorspronkelijke de Trucks per geslopen. Horse In abuis de puntenverwerking zijn

op Everglow 2 3 plaats in van Gold

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klasse uitslag Gewijzigde L

Sarai cijfer harmonie bij voor L M Hoger in klasse

het KWPN: de vijfjarigen Over meldt

klassement dressuurhengsten Sarai ongewijzigd. Met (klasse harmonie blijft te bij bij deze aanpassing de L volgorde M) uitslag Bij een vijfjarige van in komt cijfer Sarai staan. De nummer is één de van (v.Secret). de dichter in vijfjarigen van score de L de beoordeling het in doorgevoerd het

87,2 punten). 86,6 van punten L een van op (in komt plaats totaal Sarai

uitslag Gewijzigde M klasse