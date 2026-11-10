Administratieve foutjes HC Kronenberg: Everglow Gold stijgt naar tweede plaats in klasse L met 87,2

Rick Helmink
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Administratieve foutjes HC Kronenberg: Everglow Gold stijgt naar tweede plaats in klasse L met 87,2 featured image
Everglow Gold met Saskia Poel Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Rick Helmink

Het KWPN meldt dat er gisteren administratieve fouten zijn gemaakt in het verwerken van de uitslagen van de eerste etappe van de hengstencompetitie dressuur in Kronenberg. In de klasse L kwam Everglow Gold niet op een totaal van 86 punten, maar op 87,2 punten en daarmee stijgt hij een plaats (ten koste van So Nice). In de klasse M werd er ook een foutje gemaakt, maar dat heeft geen gevolgen voor de plaatsing.


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