Alternatief voor Hengstencompetitie tijdens Hengstenkeuring

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus hebben de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur en Blom Hengstencompetitie Springen 2020/2021 niet plaats kunnen vinden. Om fokkers toch een indruk te geven van de vier- en vijfjarige dressuur- en springhengsten organiseert het KWPN voor de hengsten uit de jaargang 2015 en 2016 een aanlegtest tijdens de KWPN Hengstenkeuring.

De gevraagde dressuurverrichtingen zijn hetzelfde als bij de reguliere competitiewedstrijden van de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur. De hengsten worden in groepjes van twee voorgesteld en een voorlezer van de organisatie vraagt namens de jury om de verrichtingen te tonen.

De springhengsten springen een parcours over twee manches met een beoordeling van de springtechniek en het gaan tussen de hindernissen. Na de tweede manche wordt bij iedere hengst een toelichting gegeven.

Geen klassement

Aangezien het een aanlegtest is wordt er geen klassement opgemaakt en worden er geen prijzen uitgereikt. Deelname hieraan is onderdeel van het selectiesysteem. Alle rubrieken worden live uitgezonden op KWPN.nl en de dressuur- en springhengsten komen zaterdag 6 februari in actie.

De ‘Tijdelijke regeling maatregelen covid-19’ stelt dat groepsverbanden boven dertig personen die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties zijn uitgesloten van het verbod om in besloten binnenruimten zich op te houden in groepsverband met meer dan dertig personen per zelfstandige ruimte (artikel 3.2 lid 2f). Dit onderschrijft dat activiteiten in het belang van stamboeken en die statutair zijn vastgelegd als activiteiten van stamboeken doorgang kunnen vinden.

Bron: KWPN