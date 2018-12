Bas Moerings en fantastisch meewerkende Ipsthar naar M-zege

Het overgrote deel van de hengsten in de klasse M legde de eerste omloop van de hengstencompetitie vandaag in Ermelo foutloos af. In de spannende barrage kwam de fantastisch meewerkende KWPN-goedgekeurde hengst Ipsthar (Denzel van 't Meulenhof x Farmer) met Bas Moerings in de snelle tijd van 30,11 seconden over de eindstreep. Daarmee wonnen ze de tweede omloop van de KWPN-Blom Hengstencompetitie.

Bas Moerings en Ipsthar wonnen vorig jaar ook al de finale van de hengstencompetitie klasse L in Den Bosch. Vandaag in Ermelo reed Moerings het fokproduct van zijn familie in een hoog basistempo en met korte wendingen door het parcours, met name naar de dubbel. Ipstahr toonde veel kwaliteit, werkte goed mee en is een hengst met een fantastische mentaliteit.



Fikse poging Kuipers

Doron Kuipers, die nóg meer dan Moerings bekend staat om zijn snelheid, deed een fikse poging richting de snelste tijd. Met de bij het NRPS en AES goedgekeurde hengst Ingar Endy VDE (Cardento x Diarado) van fokker Arie van der Ent, liet Kuipers zich van zijn bekende kant zien. Met vloeiende lijnen zette hij de scherpe tijd van 30,48 seconden neer, die uiteindelijk goed bleek voor de tweede plaats.

Vrieling met twee VDL-hengsten in top 5

Jur Vrieling had twee ijzers in het vuur maar kwam op snelheid te kort. Vrieling deed zijn best met Inaico VDL (Indoctro x Baloubet du Rouet) die veel kwaliteit toonde. Met deze KWPN-goedgekeurde hengst eindigde Vrieling na 31,61 seconden op de derde plaats. Met de KWPN-goedgekeurde hengst Impressive VDL (Douglas x Contender) reed hij in 33,48 seconden een degelijke en vlotte ronde die de vijfde plek opleverde.

Fijn springende Allegro-zoon vierde

Thom van Dijck reed ADSL van www.olland.biz (Allegro x Namelus R) naar de vierde plek. De fijn springende en goed meewerkende AES-gekeurde hengst kwam in 32,26 seconden over de finish.

Uitslag

Bron: Horses.nl