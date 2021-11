Belgische hengstencompetitie verandert koers en wordt Belgian Stallion Competition

De Belgische hengstencompetitie gaat op de schop. De nieuwe formule heeft drie afzonderlijke manches en een finale met extra bonusprijzen. De hengstencompetitie krijgt ook een nieuwe naam in 2022: Belgian Stallion Competition.

De voorgaande jaren waren volgens de organisatie een enorm succes, er waren veel deelnemers aanwezig en er was veel interactie met het publiek. “Onze verwachting is dat we dit de volgende jaren zullen overtreffen. De Belgian Stallion Competition zal ongeacht de coronamaatregelen hoe dan ook doorgaan: met of zonder publiek”, schrijft de organisatie in een persbericht.

Drie manches en een finale

De eerste manche vindt plaats op 15 januari op de tweede fase van de BWP-hengstenkeuring in het Azelhof te Lier. De tweede manche staat op 12 februari gepland op Sentower Park in Opglabbeek. Twee weken later staat de derde en laatste manche voor de finale op 26 februari in het Azelhof te Lier op de agenda. De grote finale zal voor de gekwalificeerde hengsten zijn die minstens twee van de drie manches hebben deelgenomen. De finale zal plaatsvinden op 19 maart op de derde fase van de BWP-hengstenkeuring in Sentower Park.

