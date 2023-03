Column Dirk Willem Rosie: Cijfers moeten wél!

zouden om paard het een te af voor hengstencompetitie de het veel Daarmee Albert ben kreeg ik achter Hij maar bijval, schaffen. niet totaal poosje punten Fokker stelde mee spannen. eens. we de Drost in wagen er geleden de

je oplossen. Problemen En niet toedekken, blootleggen. moet maar

wilde gek hoog krijgen. geven afschaffen andere hij gehouden te ze gelijk voor omdat een regelmatig één KWPN-hengst baan Drost in. op de juryleden de de zelfs Om aangeschreven veel de heeft fokkers of Daar in slaan punten. hoge reden het zodra van zeer punten hol met worden

Wereld op z’n kop

scheidsrechters er Maar ontstaat om over schaffen. maar echt de wordt dan op te maken. weer gemekkerd. fouten het is wereld af dáár Dan VAR Een vriendschappelijke wedstrijd geen de punten dan een wordt ook z’n en voetbalcompetitie de kop omdat ook

Werk beter doen

maakt Het de die daarvan het en doen. het denkt gewoon te komen geeft gek om tot feedback jury Een scherpen krijgen. de dan is geven debat. middel Juryleden verbetering cijfers. Juryleden aan werk hoe dat tot hun weer hun dat aanleiding mooie genoeg gaan denken ze beter expliciet juist is moeten van

Nauw protocol omschreven

is ander ook de die middel altijd ook mate brengt. geweest, toverstaf Nee, tot discussie afgelopen juryoordeel te meeweegt om zinvol is de waarin het een weer jaren Kijk beter protocol. van is ís omschreven cijfer. maar grotere redding over een het die Maar discussie de naar rol gaan een nauw want harmonie harmonie geen nou weer spelen. in dat komen, eindeloze Een opstellen

weinig te geprotocolleerd Veel

als buiging, wat Bij en de ik beentechniek. souplesse allen verder van zijn. wat aan Als primair, we een afspreken. achterbeen, en Cup voldoen Pavo dat lichaamshouding, zou er tertiair een al probleem op paslengte met denk we om z’n en geprotocolleerd. en hengstencompetitie Maar gaat tertiair veel de dressuuraanleg moeten taktzuiverheid paarden aan primair de vast niet stuk aan en secundair liggen dragend maar met waar letten, secundair om aan is waar ik het natuurlijke weinig zouden juryleden basisgangen vind, Het aanlegwedstrijden te en is

juryhokje het in Zelf

links ons doorgaans plaatsen. rechts dat beter alle geterroriseerde waarschijnlijk houden op vinden. beargumenteerd onze er lezen juryleden We dan en op zou En van door internet En mee wel media dan – de de dan om tenslotte we van moeten wat we eens rekening mijzelf krijgen. onze aantreffen. En oren ze van juryleden criticasters incluis – sociale ik willen in cijfers wat juryhokje zij het

het dat moet beter. beter Ja, beslagen kan ijs komen. En juryleden ten laten door te onze

hoofdredacteur Dirk Rosie, Willem

