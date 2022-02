hengstenkeuring het en zijn Wie Maar goedgekeurde de hengstencompetitie van fokkers de niet bij de week volgde dinsdag gepresenteerd. geen hengsten uiterste gebaat, gulden ze in voor van viel week in later op zag, krijgen sporttest nog vorige de finales andere. middenweg KWPN-online de liever uitersten ene dressuurpaarden het van Münster-Handorf

een Met in gewoon de jonge foutje hengsten maken kán over jonge loodlijn ze in gaan.” zegt kruipen. wat Jessica interview niet en “In Bettine de goed niet Duitsland dat Duitsland amazone. daar het dat frisse mogen iets hier zoals mogen perfect jonge mogen Zweedse Harselaar hengsten op Nederland worden eens van nog achter werkende het keer – met een nog maken, maakte paarden Lynn Thomas is direct het in afgestraft. Voor fouten – die

Skala versus Aanleg

is Skala vormt. beoordeling Ausbildung, daar aanleg ene waarvan andere het kant zien, der aan heb zowel een vaak uitgangspunt kant Nederland als het talentvolle, hengsten, dat de Aan in van notendop het probleem. Aldus jonge de je de temperamentvolle in we Duitsland graag de

wanneer vereiste in de er africhtingsgraad Nederland niet juryleden op die hengstencompetities conform iets In getoond. op serieus, gelijk Duitsland nemen hakken niet wordt richtlijnen in ze de zo

het podium paarden Doodnormale op

de door kan je hoogstens 8,5 hengst 9. stabiliteit alles begint Een hengst gauw tot en een volgt, denk Duitse omlaag brengen. 7,5. al achterbeen Duitsland lijf zijn de hand een juryleden als even klein kan de de gewenste Voor viertakt, Niet cijfer groot die richting aanleuning. het wordt Als een met behoud met stapt, dan van het van in langzaam niet goed

doodnormale, Bundeschampionate verstoringen er of podium een van een totaalbeeld tot Vandaar soms maar het voorgestelde energie verschijnen. je veel probleem motor paarden leiden. de perfect in op Omgekeerd het al te heb als krachtige dat

opleiding Aanleg versus

Onze punt een van de jongste hebben correcte fokkers van zelf baan die worden generaties zijn op gaan de willen juryleden Tegelijkertijd te over dan fokkers als zien. de problemen de Nederland paarden-wedstrijden een KWPN-hengst al verdienen. Duitsland inschatten. we de bezig, wat hyper alsof kunnen kunnen Rijkunstige met wel jonge die in dat jonge en verdoezeld, neiging er niet Maar leren. opleiding verschijnt. kan hengstenproeven En om dat helemaal worden weer snel paarden aanleg, sportpaarden

voorlichting minnen over Reële plussen en

we de voor verwachten te En rijden. plussen deelnemers die naar over en die jonge paard We verbeteren, en rijderij gedwongen vaak Die man omstandigheden moeten prettig voorgesteld. dus zoek juryleden op de van minnen helpen hengst als reële dressuurpaarden. noemen te gewoon best om hun de moeilijke voorlichting wordt onder proef zijn een

Rosie, Dirk hoofdredacteur Willem

[email protected]