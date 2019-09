Data hengstencompetitie 2019 bekend

De data van de Hengstencompetities 2019-2020 zijn bekend. De hengstencompetitie springen gaat van Kronenberg (12 november), door naar Vragender (25 november) en Zuidbroek (28 december). De dressuurhengsten worden verwacht in Kronenberg (11 november), Ermelo (11 december) en Zuidbroek (28 december).

Op Jumping de Achterhoek vindt van 20 t/m 24 november de internationale springwedstrijd voor jeugdruiters plaats. De internationale CSI1* & CSI2* is van 27 november t/m 1 december. Binnen deze twee weken, vindt op 25 november de tweede competitie van de Blom Hengstencompetitie plaats op dit evenement. De Blom Hengstencompetitie begint op 12 november in Kronenberg bij Equestrian Centre de Peelbergen met de eerste competitiewedstrijd. De tweede competitiewedstrijd vindt dan plaats in Vragender op 25 november, en hierna is de derde competitiewedstrijd 28 december op IICH Groningen.

Dressuurhengsten

Voor de dressuurhengsten begint de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie ook bij Equestrian Centre de Peelbergen in Kronenberg, op maandag 11 november. De tweede competitiewedstrijd vindt voor de dressuurpaarden wel plaats in op het KWPN centrum in Ermelo, op woensdag 11 december. De derde competitiewedstrijd loopt weer gelijk met de springpaarden, namelijk op 28 december in Zuidbroek tijdens IICH Groningen.

Bron: KWPN