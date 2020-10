Data hengstencompetitie bekend, vooralsnog alleen livestream

De data voor de Anemone Horsetrucks Hengstencompetitie dressuur en de Blom Hengstencompetitie springen zijn bekend. Momenteel laten de maatregelen rondom het coronavirus het niet toe om deze evenementen te bezoeken. Vooralsnog zijn alle hengstencompetitiewedstrijden uitsluitend via de livestream te volgen.

9 november trapt de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur af in het Limburgse Kronenberg bij Equestrian Centre de Peelbergen. Een dag later, dinsdag 20 november, staat de Blom Hengstencompetitie Springen op het programma, eveneens bij Equestrian Centre de Peelbergen.

Peelbergen, Ermelo/De Meern en Tolbert

Beide hengstencompetities kennen drie wedstrijden verdeeld over het land en een finale. De eerste wedstrijden zijn dus in Kronenberg, de tweede etappe dressuur in Ermelo en springen in De Meern en de derde en laatste wedstrijd, voorheen in Zuidbroek, verhuist dit jaar naar de HJC Manege in Tolbert. De finales worden gehouden in Ermelo in plaats van Den Bosch.

Data

Onderstaand vindt u de data en locaties van de hengstencompetities:

9 november 2020: Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur bij De Peelbergen in Kronenberg

10 november 2020: Blom Hengstencompetitie Springen bij De Peelbergen in Kronenberg

20 november 2020: Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur op het KWPN-centrum in Ermelo

11 december 2020: Blom Hengstencompetitie Springen bij De Voornruiters in De Meern

14 januari 2021: Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur bij HJC Manege in Tolbert

20 januari 2021: Blom Hengstencompetitie Springen bij HJC Manege in Tolbert

Bron: Horses.nl/KWPN