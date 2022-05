Data Hengstencompetitie Tuigpaard bekend

Ook dit jaar strijden de goedgekeurde tuigpaardhengsten om de winst in de hengstencompetities. De competitie begint 23 juli in Waalwijk en wordt op 3 september afgesloten met de finale in Houten. De verplicht deelnemende hengsten zijn Lanto HBC (v. Delviro HBC), Leffe Blond (v. Dylano), Lexington (v. Fantijn) en Maximiano I&S (v. Baarzens Jagerszoon).

KWPN-goedgekeurde hengsten dienen, indien zij als driejarige worden goedgekeurd, binnen drie jaar na goedkeuring ten minste twee jaar in de sport te worden uitgebracht. Indien zij als vierjarige worden goedgekeurd, geldt dat zij binnen twee jaar na goedkeuring ten minste twee jaar in de sport moeten worden uitgebracht.

Vier wedstrijden én finale

De drie- en vierjarige hengsten dienen deel te nemen aan de door het Algemeen Bestuur aan te wijzen competities of klassen tussen leeftijdsgenoten. Voor de reguliere hengstencompetitie 2022 geldt een deelnameverplichting aan vier wedstrijden én aan de finale. De eindstand wordt bepaald door de plaatsingspunten behaald in de finale op te tellen bij de plaatsingspunten van de drie beste competitiewedstrijden.

Verplichting tot deelname

Indien niet aan de verplichting tot deelname wordt voldaan, kan de hengst op voordracht van de hengstenkeuringscommissie op wacht worden gezet. Wanneer een hengst op latere leeftijd wordt goedgekeurd, zal de hengstenkeuringscommissie per situatie beoordelen of er nog aan de hengstencompetitie of een andere klasse voldaan dient te worden en in welke vorm.

Kalender

De data van de competitiewedstrijden zijn als volgt:

23-07-2022 Waalwijk

01-08-2022 Opmeer

13-08-2022 Ermelo (Nationale Tuigpaarden Dag)

27-08-2022 Exloo

03-09-2022 Houten (finale)

Deelnemende hengsten

Bron: KWPN