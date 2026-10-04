Data hengstencompetities 2026/2027 bekend

Het KWPN heeft de data van de KWPN Hengstencompetities 2026/2027 bekend gemaakt. De dressuurhengsten starten het seizoen op maandag 9 november, gevolg door de springhengsten op dinsdag 10 november, beide in Kronenberg.

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Na Kronenberg zetten de competities zich voort in IJsselmuiden en worden ze begin volgend jaar afgesloten in Groningen. Na drie wedstrijden vinden de finales plaats op de KWPN Hengstenkeuring 2027.

Overzicht data hengstencompetities 2026/2027

Datum Locatie Plaats Fokrichting Maandag 9 november 2026 Equestrian Centre De Peelbergen Kronenberg Dressuur Dinsdag 10 november 2026 Equestrian Centre De Peelbergen Kronenberg Springen Vrijdag 4 december 2026 Deltaruiters IJsselmuiden Dressuur Dinsdag 15 december 2026 Deltaruiters IJsselmuiden Springen Dinsdag 5 januari 2027 IICHG Groningen Dressuur/springen

Hengstencompetitie verplichting en deelname

Hengsten die als driejarige worden goedgekeurd, zijn verplicht om als vier- en vijfjarige deel te nemen aan de hengstencompetitie. Voor oudere goedgekeurde hengsten geldt deze verplichting voor het lopende en het daaropvolgende jaar. Alleen hengsten die aan alle drie de competitiewedstrijden hebben deelgenomen, mogen meedoen aan de finales op de KWPN Hengstenkeuring. Hengsten die eerder al aan hun verplichting hebben voldaan, mogen meedoen voor de dagprijzen, maar worden niet opgenomen in het eindklassement.

Bron: KWPN