Data KWPN hengstencompetities bekend

De tijd van de KWPN hengstencompetities komt er weer aan. De data en locaties voor de competitiewedstrijden zijn inmiddels bekend. Op maandag 21 november trappen de dressuurhengsten af met de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie in Kronenberg.

Een dag later, dinsdag 22 november, staat de Blom Hengstencompetitie Springen op het programma, eveneens bij Equestrian Centre de Peelbergen. Beide hengstencompetities kennen drie wedstrijden verdeeld over het land en een finale. De finales van de competitie vinden plaats tijdens de KWPN Hengstenkeuring in ’s-Hertogenbosch.

Data hengstencompetitie 2022/2023

21 november: Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur in Kronenberg

22 november: Blom Hengstencompetitie Springen in Kronenberg

21 december 2022: Blom Hengstencompetitie Springen in De Meern

22 december 2022: Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur in Ermelo

3 januari 2023: Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur & Blom Hengstencompetitie Springen in Exloo

2 februari 2023: Finale Blom Hengstencompetitie Springen tijdens de KWPN Hengstenkeuring in ‘s-Hertogenbosch

4 februari 2023: Finale Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur tijdens de KWPN Hengstenkeuring in ’s-Hertogenbosch

Verbod op scheren van tastharen en oren

Bij paarden wordt onder het mom van mooier, vaak de tastharen rond de mond en ogen van het paard geschoren. Mooi laten prevaleren boven doelmatigheid, los van het feit dat het schadelijk of onschadelijk is, is in het kader van welzijn niet gewenst. Het scheren van de tastharen van een paard leidt tot een verlies aan zintuigelijk vermogen en kan een paard bijgevolg hinderen. Daarom is ter bevordering van het paardenwelzijn met ingang van het keuringsseizoen 2022 een verbod op scheren van tastharen en oren ingevoerd. Voor de hengstenselectie geldt dat hengsten waarvan de tastharen rond mond en ogen geheel verwijderd zijn en/of waarvan de haren aan de binnenzijde van de oorschelp weggeschoren zijn niet kunnen deelnemen aan de hengstenkeuringen en overige KWPN-evenementen en competities. 2022 was een overgangsjaar, maar met ingang van 1 januari 2023 worden de regels gehandhaafd en worden op deze wijze getoiletteerde paarden niét toegelaten tot de keuringsring.

Bron: KWPN