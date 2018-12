Dertien hengsten dubbel foutloos in klasse L

De jonge hengsten in de klasse L van de Blom Hengstencompetitie vormden het slotstuk van een mooie sportavond in Ermelo. Dertien hengsten realiseerden de dubbele nul: elf KWPN-goedgekeurde hengsten, een NRPS-hengst en een AES-hengst.

De in 2014 geboren hengsten sprongen twee rondes in de klasse L. Elf KWPN-goedgekeurde hengsten bleven daarin geheel foutloos. Zo vielen Jukebox (Padock du Plessis uit Bola elite IBOP-spr pref PROK van Vainqueur, f/g Jan van Kooten en Reinie Tewis) en Joint Venture (Cosun uit Fola elite PROK van Quintero, f/g Jan van Kooten) beide positief op onder hun nieuwe ruiter Laurens Houben. De twee hengsten, gefokt uit dezelfde familie, zijn beide ook geregistreerd op naam van Jos Lansink. De toegepaste ruiterwissel heeft in Ermelo heel goed uitgepakt, waar ze opvielen met hun goede rijdbaarheid.

Positieve ontwikkeling

Ook de eveneens dubbel foutloos springende Jenkins (Charisma uit Aurante DD ster EPTM-spr pref PROK van Cantos, fokker C.G. Vernooij) maakte onder Rob Heijligers een goede indruk. Onder het zadel van Bart Bles laat de Verdi-zoon Jumper Verdi (uit Votti Lottie ster pref prest van Fuego du Prelet, fokker André Weernink) zijn positieve ontwikkeling zien, terwijl Jay Star (Big Star uit Earl Grey elite IBOP-spr sport-spr PROK van Cardento, f/g Alexandra van der Peijl) onder Guido Schoemaker wederom geen twijfel liet bestaan over zijn macht en vermogen.

Eveneens dubbel nul

Met een goed lichaamsgebruik sprong de fijn rijdbare Jacquet-Go (Thunder van de Zuuthoeve uit Trophie Tinea Go keur sport-spr prest van Lux) van fokker Harrie van de Goor naar de dubbele nul onder Jarno van Erp. De lichtvoetig galopperende Je Suis Equus Tame (Qlassic Bois Margot uit Tame Tame van Quaprice Z, fokker S.N.C. Brohier) toonde op hele natuurlijke wijze zijn kwaliteiten onder Steven Veldhuis en de Action Breaker-zoon Jack Daniels E.B. (uit Unforgettable van Quite Easy I, fokker G.A. ter Borg) liet zich heel goed rijden in het parcours onder Vincent Geerink. Ook de lichtvoetige en met goede reflexen springende Jubel ES (Harley VDL uit Maxime O keur prest van Lauriston) van fokker Egbert Schep schudde onder Bart Bles twee mooie nulrondes uit zijn mouw, en die prestatie leverde ook de met goede sprongafloop springende Johnnie Walker VDL (Zapatero VDL uit Elia elite EPTM-spr d-oc van Mermus R, fokker Henk Kroeze) met Jur Vrieling. Lichtvoetigheid en goede rijdkwaliteiten kenmerkten de foutloze rondes van Justice HL (Harley VDL uit Noblesse Oblige elite pref prest PROK van Epilot, fokker Corry Dolstra) onder Caroline Müller.

NRPS en AES

Verder waren de AES-gekeurde hengst Caretinograaf (Caretino Gold x Heaertbraeker, fokker V.O.F. Van Boxtel Reek) van Maayan Meydan en gereden door Yves Winkelmolen en de NRPS-gekeurde hengst Québec (Qlassic Bois Margot x Cento, fokker J.L. Lebourgeois) van Dekstation De Havikerwaard en gereden door Kim Couwenberg dubbel foutloos.

Bron: KWPN/Horses.nl