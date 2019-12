Drie hengsten met nul strafpunten richting HC-finale klasse L

De derde wedstrijd van de Blom Hengstencompetitie werd zaterdag verreden in Zuidbroek. In de klasse L bleven drie KWPN-goedgekeurde hengsten voor de derde keer geheel foutloos.

Met in zowel Kronenberg, Vragender als Zuidbroek twee smetteloze rondes gaan Kincsem (Carrera VDL uit First Buresco elite IBOP-spr sport-spr PROK van Ginus, fokkers Nick Smit en A.J.M. Smit uit Mildam) onder Michelle Dijkerman, Kuala Lumpur (Arezzo VDL uit Filandra JR elite IBOP-spr PROK van Indoctro, fokker J. Reitsma uit Driezum) onder Marco Sas en Kensington ES (Cornet Obolensky uit Athletin van For Pleasure, f/g Egbert Schep) onder Caroline Müller met de meest ideale uitgangspositie richting de finale. Op donderdag 30 januari wordt deze ontknoping verreden tijdens de KWPN Stallion Show in Den Bosch.

Twaalf dubbel nul

In totaal bleven twaalf combinaties zaterdag in beide rondes van de klasse L foutloos. Onder hen ook de KWPN-goedgekeurde hengsten Kordon VDL (Glenfiddich VDL uit Anoulavsca Fortuna ster prest PROK van Kreator xx, fokkers Peter en Anne Mieke Rinkes-Tjeenk Willink uit Zwolle), die een goede indruk maakte met Jur Vrieling, Kardinaal HX (Don Diablo HX uit Wimette ster sport-spr van Karandasj, f/g Stal Hendrix) onder Pieter Keunen, Kallmar VDL (Carrera VDL uit Geluk-Olaris elite IBOP-spr sport-spr PROK van Indorado, fokkers Henk Dirksen en Martine Hijlkema) onder Pim Mulder, Kitt SB (Emir R uit G.Rubertha R3 stb-ext sport-spr van Sam R, f/g Stal Brouwer) met Bart Bles in het zadel en de eveneens een goede indruk makende Kallas (Dallas VDL uit Fadessa H2 elite IBOP-spr PROK van Quality Time, fokker A.F.W. Holkenborg) onder Max van de Poll.

Bron: KWPN