Fraaie zege voor Je Suis Equus Tame

In de eerste wedstrijd van de Blom Hengstencompetitie zat het Steven Veldhuis en de KWPN-goedgekeurde hengst Je Suis Equus Tame (Qlassic Bois Margot x Quaprice Z) niet helemaal mee maar vandaag zetten ze daar een fraaie zege tegenover.

Vorig jaar maakte Je Suis Equus Tame (uit Tame Tame van Quaprice Z, fokker S.N.C. Brohier uit St.Come du Mont) van Jan Greve al menigmaal een goede indruk in de Blom Hengstencompetitie onder Steven Veldhuis. Zojuist bewees hij op Paardencentrum Lichtenvoorde opnieuw een klasse apart te zijn. Met een razendsnelle rit in een sterk bezette barrage zette de vijfjarige KWPN-goedgekeurde hengst de klasse M op naam.

Vier KWPN’ers in de top vijf

In totaal eindigden vier KWPN-goedgekeurde hengsten in de top vijf van deze wedstrijd. Met de goed meewerkende Jumper Verdi (Verdi uit Votti Lottie ster pref prest PROK van Fuego du Prelet, fokker André Weernink uit Borculo) deed Bart Bles een serieuze poging om Steven en Je Suis Equus Tame te verslaan maar slaagde hierin net niet. Zo eindigde de winnaar van de eerste competitiewedstrijd nu als tweede.

Snel en foutloos

De Toulon-zoon Just One (uit Kyolga keur sport-spr sport-dres pref prest van G.Ramiro Z, fokker Hetty Melgerd uit Uitgeest) deed onder Megan Laseur goede zaken door als derde te eindigen, terwijl de vlugge en voorzichtige Justice HL (Harley VDL uit Noblesse Oblige elite pref prest PROK van Epilot, fokker Corry Dolstra uit Noordwolde) onder Caroline Müller als vijfde finishte.

Bron: KWPN