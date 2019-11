Geen hengstencompetitie voor Kaiser Weltino: ‘Ik wil geen dingen gaan forceren’

Daags voor de eerste wedstrijd in het kader van de KWPN Hengstencompetitie heeft de KWPN-goedgekeurde Kaiser Weltino (Dante Weltino x Vivaldi) zich geblesseerd. "Kaiser heeft zich vast gerold in zijn stal en heeft daarbij zijn kogel wat verdraaid. Hij loopt net niet helemaal goed, maar ik wil absoluut niets forceren", vertelt ruiter Nars Gottmer.

“Ik weet niet precies hoe hij het gedaan heeft”, vertelt Gottmer over de capriolen van de vierjarige Kaiser Weltino. “Ik moet hem zes weken stappen en daarna mag ik hem weer rustig opbouwen. Natuurlijk baal ik er van, want hij was echt in topvorm. Maar ik wil geen dingen gaan forceren, daarvoor is hij me teveel waard.”

Opstappen en wegrijden

Na de verkoop van zijn Grand Prix-paard Elegance N (Jazz x Obelisk), kocht Gottmer zich bij Kaiser Weltino in en is nu samen met Riekus en Ilonka Veninga en Matty Marissink eigenaar. “Ik ben echt heel gek met dat paard. Het is zo’n fijn en goed paard en het is altijd opstappen en wegrijden. Maar nu even niet”, voegt hij er lachend aan toe. “Voor ons alle vier als eigenaren heeft het voorrang om hem een zo goed mogelijke opleiding te geven.”

Den Bosch

Hoewel de kans dat Kaiser Weltino de andere wedstrijden nog kan lopen relatief klein is, hoopt Gottmer er toch bij te zijn op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch. “Misschien is er een mogelijkheid om hem toch voor te stellen in een prestatie of iets dergelijks, zodat de mensen hem toch nog kunnen zien.”

