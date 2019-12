Glock’s King Karim wint klasse L met 94 punten

In Groningen was het de KWPN-hengst Glock’s King Karim (v. Toto Jr) die voor de hoogste eer ging in de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie. In de klasse L kreeg de sympathieke voshengst onder Hans Peter Minderhoud voor vrijwel alle onderdelen een 9,5 en liep naar 94 punten.

“Een goed begin is het halve werk”, steekt jurywoordvoerder Gert van den Hoorn van wal na de verrichting van de Glock’s Toto Jr.-zoon (uit Blexta elite EPTM-dres PROK van Painted Black, fokker K.J. Kiestra uit Blokzijl). “Deze hengst heeft zich in alle opzichten positief laten zien. Glock’s King Karim valt op met zijn techniek in het lopen, zijn vele go en goede instelling. De stap is ruim en met veel lossigheid, in draf zagen we veel techniek en balans, ook in het mooi scharende wijken weet hij zijn takt te bewaren. Voor de galop geldt hetzelfde, waarbij vooral de goede middengalop opvalt. Een paard voor de top.”

Kwaliteitsvolle Kjento

De tweede positie was voor de Negro-zoon Kjento (uit Zoriana elite pref IBOP-dres PROK van Jazz, fokker A.J. van Os uit Sprang-Capelle). Ditmaal niet onder het zadel van Charlotte Fry, die nu start in het Belgische Mechelen, maar met Manuel Springhetti. “Kjento werd bijzonder netjes voorgesteld. De stap is zuiver en losgelaten, een 8. De draf en de galop hebben superveel kwaliteit. We zien veel kracht, tact en ritme. Een paard met bijzonder goede basisgangen.” Voor alle overige onderdelen kreeg de hengst een 9,5.

Spanning bij Glock’s Taminiau

Glock’s Taminiau (Glock’s Toto Jr. uit Vitamin C elite pref prest PROK van Sandro Hit, fokker J.W. Holtland uit IJsselmuiden) ging naar 88 punten. De door Hans Peter Minderhoud voorgestelde hengst ontving negens voor de basisgangen, maar werd afgestraft op de spanning, wat een 6,5 voor de harmonie opleverde. Totaal: 88 punten.

Ex aequo voor Kyton

Ferguson-zoon Kyton (uit Wilbria keur pref IBOP-dres van Ferro, fokker W.J.J. Goesten uit Berkel-Enschot) en Bart Veeze waren ook goed voor 88 punten. Vanwege de ex aequo-regeling, die bepaalt dat het gemiddelde cijfer voor de basisgangen doorslaggevend is, werd hij op de vierde plaats gepositioneerd.

Uitslag

Bron: KWPN / Horses.nl