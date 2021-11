Glock’s Taminiau wint ook tweede etappe HC met 90 punten

Met twee punten minder (maar een geduchte concurrent meer) heeft Glock's Taminiau (v. Toto jr) onder Hans Peter Minderhoud ook de tweede etappe van de hengstencompetitie klasse Z/ZZ gewonnen. Taminiau kreeg van de jury in Ermelo 90 punten, de gespannen Jameson RS2 (v. Blue Hors Zack) – die er in de eerste etappe op De Peelbergen nog niet bij was – 85 punten en Jheronimus (v. Dream Boy) 80 punten.

Een puntenfestijn zoals in Kronenberg lijkt het vanavond wat minder te worden, hoewel er nog wel iets gevonden kan worden van de 8,5 (Taminiau) en de 8 (Jameson) voor de harmonie die werden gegeven door Joyce van Rooijen-Heuitink en Bart Bax.

Taminiau had gedurende de proef wat aanleuningsproblemen (Van Rooijen: “Af en toe een wat wiebelige aanleuning) en Jameson kampte met behoorlijk wat spanning. Dat kwam tot uiting in de aanleuning (geregeld achter de loodlijn en open mond) en ging ten koste van de stap. Dat laatste werd overigens wel duidelijk tot uiting gebracht in de punten: een 6,5 kwam er voor de stap op het protocol van Jameson.

Geduchte concurrent

Glock’s Taminiau, de jongste van het drietal hengsten in deze etappe van de hengstencompetitie klasse Z/ZZ, was onder Hans Peter Minderhoud net zoals in de eerste etappe de topper. In Kronenberg kreeg hij 92 punten, nu 90 met een 9 voor de stap, een 9 voor de draf, een 9,5 voor de galop (Van Rooijen benadrukte de goede wissels), een 9 voor de aanleg (plus de 8,5 voor de harmonie).

Met die punten versloeg Taminiau de (op papier) geduchte concurrent Jameson, die terecht (vanwege spanning) niet als winnaar naar voren werd gehaald. In draf ketste Jameson van de grond en liet hij zijn enorme aanleg zien. Voor die gang kreeg hij een 10 van de jury. Voor de galop was er een 9 (vanwege de “wissels hier en daar mooier doorgesprongen zouden mogen zijn”) en voor de aanleg een 9 (plus de 6,5 en de 8 voor de harmonie).

Jheronimus beter dan in Kronenberg, toch 9 punten minder

Jheronimus (v. Dream Boy) liet zich in Ermelo onder Kirsten Brouwer overall (en ook met name in galop) beter zien dan in Kronenberg. Toch kreeg hij 9 punten minder dan daar (89 vs. 80 punten), maar dat had vooral van doen met de meer realistische manier van jureren.

Uitslag

Bron: Horses.nl