Halifax scoort ook in de Belgische hengstencompetitie

Halifax van het Kluizebos leverde afgelopen weekend in Opglabbeek niet alleen de hengstenkeuringskampioen met Talifax van 't Roth. Uit de een van zijn (kleine) eerdere jaargangen van Halifax komt Prestige van het Kluizebos (uit de volle zus van Clinton v. Corrado I x Massetto), in 2018 de nummer 3 van de hengstenkeuring. De inmiddels zevenjarige hengst ging nu met het kampioenslint in de hengstencompetitie voor zevenjarigen aan de haal en daarmee maakte vader Halifax een zeer goede indruk in Opglabbeek.

Zestien van de zeventien deelnemende hengsten sprongen een foutloze basisomloop bij de zevenjarigen. In de tweede fase bleven 11 hengsten van het hout. De snelste was Prestige van het Kluizebos (Halifax vh Kluizebos x Corrado I) onder het zadel van Gilles Nuytens.

Jazzy Des Dames (Emerald van t Ruytershof x Calvaro Z) die na Bullseye Z 111, die tweede plaats op de eindranking pakte, sprong naar een vijfde plaats met Thiago Ribas da Costa.

Zesjarigen: Calief Topfok

23 van de 31 finalisten sprongen na een foutloze basisomloop naar de tweede fase van de finale voor zesjarige hengsten. Calief Topfok (Lavallion x Toulon) sprong daarin naar de eerste plaats met een bijzonder snelle barragerit.

Calief en Oostvogels waren negentien hondersten sneller dan de winnaars van de derde manche, Pieter Kenis en de schimmel Commander Bond (Corrado I x For Pleasure) die ook tweede werd in de eindranking.

Veel foutlozen bij vier- en vijfjarigen

Bij de vierjarigen kwamen 29 hengsten in de piste voor hun finale. Het lukte voor 22 (!) hengsten opnieuw om foutloos te blijven. Twaalf vierjarige hengsten bleven tijdens elk optreden van hengstencompetitie foutloos.

Zelfde conclusie bij de vijfjarigen waar maar liefst 50 (!) van de 62 hengsten foutloos bleven. In de tweede fase deden 44 hengsten dat nog eens over. Niet elke combinatie reed daarin op het scherpst van de snee, maar er werden dus well extreem veel nulrondjes neergezet.

Arno Boon reed Deja Vu van de Hoge Weide Z (Dominator 2000 x Rabino) naar de eerste plaats. Quando Van De Helle (Quibery 3 x Chicago I Z) sprong met Jeroen De Winter naar een tweede plaats.

Bron: Horses.nl / Belgian Stallion Competition