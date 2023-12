HC Ermelo: Elegante en expressieve Merlot VDL wederom aan kop in klasse Z/ZZ-L

De hengst Merlot VDL herhaalde vanavond zijn succes op de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur in Ermelo in de klasse Z/ZZ-L. Hij ging er, net als in Kronenberg, met de winst vandoor. Dit keer met een score van 86,2. Onder het zadel van Femke de Laat liet de Bordeaux-zoon een harmonieus beeld zien.

Marian Dorresteijn en Sven Rothenberger beoordelen deze competitiewedstrijd. Zij konden naast een 9 voor harmonie, het cijfer 8,8 kwijt voor zowel de draf als aanleg van Merlot VDL. “Dit was een hele mooie opening van deze rubriek”, looft Marian de hengst, die als eerste de baan in kwam. “Deze hengst valt met name op door zijn elegantie. Hij heeft een prachtige voorhand, is lichtvoetig, heeft een fijne aanleuning en staat goed aan de hulpen. Daarnaast liet hij zien over veel aanleg te beschikken om gewicht over te nemen op de achterhand. De stap is zuiver, in de verzamelde stap zagen we ook een goed lichaamsgebruik. In de uitgestrekte stap mag hij nog iets actiever blijven. De draf is lichtvoetig met een mooie mechaniek in de benen. In galop is hij eveneens lichtvoetig, de wissels zijn netjes aan de hulp en daarin zie je dat dit paard handig is in zijn lichaam.”

Talentvolle Hexagon’s Gorgeous Black Art

Glock’s Toto Jr-zoon Hexagon’s Gorgeous Black Art kwam onder Beni Pachl het dichtst bij de score van Merlot VDL. Deze hengst liet veel aanleg zien voor de zwaardere oefeningen en liep naar 82,0 punten. De wissels en pirouettes werden met opvallend veel gemak getoond. Verder vertelt Marian Dorresteijn over deze hengst: ” De hengst toont een goede uitgestrekte stap, maar mag in de verzamelde stap nog wat actiever blijven. In de keertwending bleef hij wat staan. In de draf vertoont hij voldoende afdruk, maar zou daarbij zo nu en dan nog wat gelijkmatiger mogen zijn. In de galop zou hij nog wat meer mogen grijpen, in de wissels springt hij wel goed door.”

Aansprekende Franklin’s Love

Onder Alvaro Rodriguez Siscar scoorde de in Duitsland goedgekeurde hengst Franklin’s Love (v.Franklin) 77,8 punten. ”Dit is een aansprekende hengst, die veel lichtvoetigheid laat zien. In de draf vertoont hij een mooie beentechniek, evenals in de galop. De hengst had vandaag wat spanning, waardoor de aanleuning soms niet helemaal vrij was”, aldus Dorresteijn.

Bron: Horses.nl/ KWPN