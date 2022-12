HC Ermelo: Lowlands wint opnieuw klasse Z

De in Oldenburg gefokte en bij het KWPN-goedgekeurde Lowlands (Millennium x Donnerball) is goed op dreef in de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur. Na zijn topscore van 85,2 vorige maand in Kronenberg, liep hij vandaag in Ermelo met Dinja van Liere naar 83,4 punten in de klasse Z.

De klasse Z kende vanavond twee deelnemers. Dinja van Liere en de goedgekeurde hengst Lowlands (Millennium uit La Donna S v. Donnerball, f: B. Schrapper, Groenheim Duitsland) verschenen als eerste in de ring van Bart Bax en Mascha Reijs. Eerstgenoemde deed het woord na afloop van de proef: “Lowlands is een hengst met veel uitstraling. De aanleuning was de hele proef door mooi en deze hengst blijft makkelijk in de houding. Er ontstond een kleine storing in het appuyement en één wissel mocht wat vloeiender, maar daar stonden drie positieve wissels tegenover. De stap is zuiver en toont goede verruimingen in het uitgestrekte gedeelte, een 8,5. De draf heeft een goede afdruk en veel souplesse, een 8,4. In de galop kan de hengst heel makkelijk schakelen, maar zou nog een fractie meer lengtebuiging kunnen tonen, een 8,2. Een nette proef die een 8,2 voor harmonie en een 8,4 voor totaalindruk krijgt.” Dit bracht de eindscore op 83,4 punten en daarmee verzekerde de combinatie zich van de winst.

Kadym BM

De tweede combinatie in de klasse Z ontving 76,2 punten voor hun optreden. De KWPN-gefokte en AES-goedgekeurde Kadym BM (Ferdinand uit Fyanda elite pref IBOP-dr sport-dr PROK v. Sorento, f: J.P. Mom uit Elst) werd voorgesteld door Kim Thijssen. De jury prees de voshengst om zijn uitstraling en het mooie voorbeengebruik in draf.

Bron: KWPN