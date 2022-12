HC Ermelo: Mexpression bovenaan bij Geldersen

In de klasse M voor de fokrichting Gelders Paard kwamen drie goedgekeurde hengsten aan start in de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur. Juryleden Bart Bax en Marloes van der Velden kenden de Expression-zoon Mexpression (mv. Koss) met Dennis Ausma de winst toe.

Dennis Ausma stuurde Mexpression (Expression uit Colinda voorl. keur PROK v.Koss, f: H.A. Bruil uit Terborg) kundig naar een knap totaal van 81,6 punten. De hengst was in Kronenberg nog wat gespannen, maar nam in Ermelo sportief revanche. Bart Bax vertelde namens de jury: “Deze hengst heeft heel veel uitstraling. Zijn houding en front vallen meteen op en hij toont veel expressie in de beweging. In het begin van de proef was er nog wat spanning in de stap, maar die vloeide gaandeweg af. De stap is ruim voldoende van ruimte met een goede takt, maar mag nog wat losser door het lichaam, een 7.6. De draf is voorwaarts en bevatte goede verruimingen, een 8.5. In de galop valt de mooie houding weer op en heeft de hengst een correcte sprong en afdruk en veel activiteit in de beweging, een 8.4. De hengst was heel gehoorzaam in de proef en krijgt een 8,2 voor harmonie en 8.2 voor totaalindruk.”

Mckenzy JHL

Mckenzy JHL (Alexandro P uit Hapiness elite IBOP-dr PROK v.Saron, f: L. Roerdink uit Groenlo) mocht met Diederik van Silfhout het spits afbijten. Bart Bax lichtte na afloop van de proef het eindtotaal van 79,2 punten toe. “Een imponerende hengst die onder het zadel zijn werk goed doet, een gehoorzame proef met mooie overgangen. De stap waarderen wij op een 7,2, deze gang zou nog wat actiever en losser in het lichaam mogen. De draf is mooi gedragen en gecontroleerd. Ook hier mag de hengst wat actiever in het achterbeen, maar het voorbeen is wel heel mooi, een 8. De galop vertoont veel balans, is lichtvoetig en het paard kan makkelijk schakelen. Deze gang zou ook wat meer voorwaarts mogen zijn, maar heeft wel veel kracht. We geven Mckenzy JHL een 8,5 voor de galop. De hengst laat zich correct door de oefeningen sturen dus voor de harmonie krijgt hij een 8,0 en een 7,9 voor de totaalindruk.”

Markant BK

Markant BK (Wilson uit Wiezelma voorl. keur preferent v.Sirius, f: L.W.M. Kollenburg te Best) greep in Kronenberg de winst, dit keer moest hij genoegen nemen met de derde positie. Jean-René Luijmes stuurde de hengst naar 78,4 punten. Bart Bax lichtte toe: “Een grootramige hengst die heel gehoorzaam is in de proef en zuiver en taktmatig is in de beweging. De stap geven wij een 7,3, de actieve en voorwaartse draf krijgt een 7,6. In galop toont de hengst veel kracht, afdruk en sprong, een 8,3. Jean-René stelde de hengst netjes voor in de proef, alle oefeningen werden correct uitgevoerd. Voor harmonie geven wij een 8,1 en de totaalindruk verdient een 7,9.”

