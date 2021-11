HC Ermelo: Startlijst Gelderse en dressuurhengsten online

Volgende week, op dinsdag 16 november, vindt de tweede competitiewedstrijd voor de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie plaats in Ermelo. Naast dat de dressuurhengsten in actie komen, zijn er ook drie Gelderse hengsten aanwezig op het KWPN-centrum voor de hengstencompetitie Gelders paard. De voorlopige startlijst is inmiddels bekend.

Vanaf 16.45 uur wordt er gestart met de drie Gelderse hengsten; Mandienio WL, Markant BK en Mexpression. Na een korte pauze komen de dressuurhengsten voor de klasse Z/ZZ-l vanaf 18.10 uur in de baan, gevolgd door de klasse M om 19.05 uur en vervolgens de klasse L om 20.45 uur.

Winnaars eerste competitiewedstrijd



Na de tweede competitiewedstrijd kan het tussenklassement van de hengstencompetitie worden opgemaakt. Ook wordt het duidelijk of de winnaars van de eerste competitiewedstrijd hun koppositie vast kunnen houden. Zo doet in de klasse M Las Vegas nogmaals een gooi naar de winst, zien we in de klasse Z/ZZ-L de hengst Jameson RS2 weer verschijnen en doet ook in de L de winnaar van de vorige wedstrijd, McLaren mee.

Bezoek de hengstencompetitie



De entree en het parkeren is gratis. Bent u niet in de gelegenheid om naar de competitiewedstrijd te komen? Deze is ook live te volgen via KWPN.tv. De livestream is gratis voor zowel leden als niet-leden. Daarnaast kunnen KWPN(.tv)-leden de video’s terugkijken via On Demand. U dient bij de entree een coronatoegangsbewijs te laten zien.

Bekijk hier de voorlopige startlijst.

Bron: KWPN