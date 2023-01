HC Exloo 1,20: Stargos VDL scoort hattrick

Na Kronenberg en Utrecht was Stargos VDL (Stakkato Gold x Conthargos) ook vandaag in Exloo de beste in het 1,20 m. van de Blom Hengstencompetitie springen. Met Iris Hakvoort legde de bij het KWPN en in Oldenburg goedgekeurde hengst als snelste de barrage af en won zo de derde competitiewedstrijd van het seizoen.