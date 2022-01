HC Exloo: Glock’s Taminiau wint opnieuw

In de derde competitiewedstrijd van de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie dressuur won Glock’s Taminiau wederom de klasse Z/ZZ-Licht. In deze klasse kwamen vier hengsten aan start: Jheronimus (v. Dream Boy), Jameson RS2 (v. Blue Hors Zack), Kaygo (v. Capri Sonne jr.) en Glock’s Taminiau (v. Glock’s Toto Jr.). Glock’s Taminiau bleek wederom onverslaanbaar en behaalde een mooie score van 89 punten. De competitie werd gejureerd door Veronique Roerink en Monique Peutz.

Glock’s Taminiau (Glock’s Toto Jr. uit Vitamin C. v. Sandro Hit) kwam uit in de klasse Z. Hans Peter Minderhoud wist een score van 89 punten te behalen met de door J.W. Holtland uit IJsselmuiden gefokte hengst. De jury vond de hengst een heel fijn beeld geven gedurende de gehele proef. “In de draf heeft hij veel techniek en al veel balans in de zijgangen”, vertelt de jury. Voor de draf kreeg de hengst een prachtige 9. “De stap begon direct al heel mooi ontspannen naar de hand toe, het mocht alleen een fractie rustiger zodat hij constanter met de neus naar voren stil in de aanleuning wordt. Maar toch een 8,5”, vervolgt Monique Peutz. Over de galop zegt Peutz: “De galop blinkt uit in kwaliteit, je kunt al zien dat hij veel vermogen heeft tot verzamelen.” Voor de galop kreeg Glock’s Taminiau ook een 9. De harmonie en de totaalindruk zijn beiden wederom goed voor een 9. Met deze mooie cijfers is Glock’s Taminiau de winnaar van de klasse Z/ZZ-Licht.

Jameson RS2

De bij RS2 Dressage Centre de Horst te Groesbeek geregistreerde en door stal 104 uit Wijdewormer gefokte Jameson RS2 (Blue Horse Zack uit Atilinda M v. Negro) ging als tweede van start. De zwarte hengst behaalde 82 punten in de klasse ZZ-Licht. “In het drafgedeelte liet hij heel mooie dingen zien. Hij heeft veel techniek en afdruk, ook in de zijgangen”, vertelt Peutz. Jameson RS2 scoort maar liefs een 9,5 op zijn draf. Op de stap scoort de hengst een 7. De jury zegt hierover dat hij meer rust mag hebben in de stap. “De galop kenmerkt zich door veel kwaliteit en afdruk, dat zie je met name in het uitstrekken terug. De wissels zijn megagroot van de grond, maar kunnen een fractie vloeiender naar voren doorgesprongen worden”, aldus Peutz. Voor de galop werd een 8,5 gegeven. Voor de harmonie scoorde de hengst vandaag een 7,5. Volgens de jury had hij heel mooie stukken, maar was hij soms helaas ook wat afgeleid. “Een paard met veel kwaliteit en mogelijkheden, die nog iets gelatener en gemakkelijker de proef door mag gaan”, vertelt de jury over de totaalindruk waarvoor een 8,5 werd gegeven.

Kaygo

Kaygo (Capri Sonne jr. uit Fila Manda v. Westpoint), gefokt en geregistreerd bij Stal Hexagon uit Schore, kwam uit in de klasse Z onder Thamar Zweistra. De Capri Sonne jr.-zoon scoorde 81 punten. Wat de jury opviel was het mooie constante beeld, mooi in de aanleuning. “In de draf heeft de hengst een mooi voorbeen en een goede techniek vanuit het voorbeen, achter mag hij soms een fractie resoluter doortreden”, vertelt de jury. Voor de draf werd een 8 gegeven. De stap viel positief op bij de jury door de ruimte en losgelatenheid, hiervoor kreeg Kaygo een mooie 9. Voor de galop kreeg de hengst een 7,5. De harmonie en de totaalindruk waren goed voor een 8.

Jheronimus

De Dream Boy-zoon Jheronimus (uit A.Bertje v. Jazz), gefokt en geregistreerd bij W.P.S. Van Weert uit Beesd, kwam als eerste van start in de klasse ZZ-Licht. Onder zijn amazone Kirsten Brouwer behaalde hij 78 punten. “In de draf valt op dat hij veel techniek en afdruk heeft”, vertelt Monique Peutz. Hiervoor ontving de hengst een 8,5. “De stap is zuiver, maar hij mag iets constanter in de aanleuning blijven”, vervolgt Peutz. Voor de stap krijgt hij een 8. “In de galop mag hij meer rust en ontspanning krijgen, voor vandaag krijgt hij daarom een 7 voor de galop”, aldus Peutz. De harmonie was goed voor een 7,5. Voor de totaalindruk werd een 8 gegeven door de jury.

