HC Exloo: Just on Time O onverslaanbaar in klasse Z/ZZ

In de klasse Z/ZZ van de Blom Hengstencompetitie Springen vandaag in Exloo was Just On Time O (v. Zirocco Blue VDL) niet te kloppen. In de barrage sprong de bij het AES goedgekeurde hengst onder Noëlle van der Velde naar de onverslaanbare tijd van 38,28 seconden. De bij het NRPS goedgekeurde hengst Catch Twenty Two VO Z (v. Catoki) werd onder Bart van der Maat tweede.

Twee KWPN-hengsten bleven foutloos in de barrage: Kannan Jr. en Kincsem. Kannan Jr. (Cornet Obolensky uit Van Meta ster sport-spr PROK van Quick Star, gefokt door, en geregistreerd op naam van, Familie Kramer uit Oud-Beijerland en Sjaak van der Lei) was weer goed in vorm. Hij liep onder zijn ruiter Wolfgang Zimmerman twee nette foutloze rondes en viel met een snelle tijd van 40,79 seconden net buiten de prijzen.

Kincsem

Ook de KWPN-hengst Kincsem (Carrera VDL uit First Buresco elite IBOP-spr sport-spr PROK van Ginus, gefokt door N. Smit uit Hoge Hexel en geregistreerd bij M. Houtzager uit Rouveen) liep twee mooie foutloze rondes onder Rink-Jan Dijkstra. Ook hij viel met een tijd van 41,96 buiten de prijzen.

Kallas

De KWPN-hengst Kallas (Dallas VDL uit Fadessa H2 elite IBOP-spr PROK, gefokt door A.F.W. Holkenborg uit Haaksbergen en geregistreerd bij T. van de Brink uit Nijkerkerveen kwam van start onder Dennis van den Brink. De hengst tikte een balk aan in de eerste ronde en mocht hij niet van start in de barrage.

Québec

Naast Catch Twenty Two had Bart van der Maat nog een ijzer in het vuur: Québec (v. Qlassic Bois Margot ZE). Met deze bij het NRPS goedgekeurde hengst kreeg de ruiter een balk in de barrage.

Bron: KWPN/Horses.nl