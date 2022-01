HC Exloo: Las Vegas wederom naar winst met 91 punten

In de klasse M van de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie dressuur waren Las Vegas (v. Ferdeaux), Lowlands (v. Millennium) en Lennox U.S. (v. Grand Galaxy Win) de drie hoogst geplaatste hengsten. Las Vegas wist, net als in Ermelo, 91 punten te behalen en de rubriek te winnen. Evenals de klasse Z/ZZ-Licht werd ook de klasse M gejureerd door Veronique Roerink en Monique Peutz.

Net als de vorige keren wist Las Vegas (Ferdeaux uit Dalia Delin v. Wynton) de competitie op zijn naam te schrijven. De Ferdeaux-zoon zette exact dezelfde score als de vorige keer neer: 91 punten. De imponerende hengst is gefokt door J. Deenen uit Heijen en staat geregistreerd bij N.F. Witte uit Schijndel en Paardencentrum de Dalhoeve uit Ommeren. De jury vertelt genoten te hebben van Las Vegas. “Het is een imponerend paard dat zich fijn laat bewerken”, steekt Monique Peutz van wal. “In de draf heeft hij veel afdruk en maakt hij veel front.” De draf is goed voor een prachtige 9,5. Voor de stap scoort de hengst een 8,5. Over de galop zegt de jury: “Wat een power en energie! Hij mag iets meer rust en ruggebruik laten zien.” Voor zijn galop kreeg de hengst een 9,5. Voor zowel de harmonie als de totaalindruk ontving de 1,80 m metende hengst een 9.

Lowlands

Dinja van Liere stuurde de hengst Lowlands (Millennium uit La Donna S v. Donnerball) naar een mooie tweede plaats. De door B. Schrapper uit Groenheim gefokte en bij de Iron Spring Farm in Coatesville geregistreerde hengst kreeg 86 punten. De jury is gecharmeerd van het harmonische beeld en de stille aanleuning. “De draf vonden wij heel lichtvoetig, mooi makkelijk en met veel balans”, vertelt Peutz. Voor de draf scoorde de hengst een 8,5. De stap werd heel zuiver en met veel lichaamsgebruik bevonden, hiervoor werd een 9 gegeven. “Voor de galop mag hij soms een fractie meer bodem naar voren en boven nemen, maar hij kwam wel heel mooi terug op het achterbeen. Een hoogtepunt waren de mooie eenvoudige wissels”, waarop hij een 8 scoorde. Voor de harmonie kreeg de combinatie een 9 en voor de totaalindruk een 8,5.

Lennox U.S.

Met een verschil van 1 punt eindigde Lennox U.S. (Grand Galaxy Win uit Herarona v. Rousseau) op de derde plaats. Jill Bogers wist samen met de door B. Wilschut uit Bosschenhoofd gefokte hengst een nette score van 85 punten neer te zetten. Lennox U.S. is mede-geregistreerd bij J.M. van Uytert uit Heerewaarden, P. Schockemöhle uit Huhlen en B. Wilschut uit Bosschenhoofd. “De hengst liet een verrichting zien die heel veel harmonie uitstraalde, hij bleef heel mooi geconcentreerd op zijn amazone”, vertelt Monique Peutz. De draf is lichtvoetig en met een mooie techniek, de jury gaf hier een 8,5 voor. Voor de stap kreeg de hengst een 8. “De galop is heel mooi constant en fijn gesprongen, maar soms willen we een fractie meer bodem en voorwaarts zien. Hij komt daarentegen wel heel mooi terug”, oordeelt de jury. Op de galop scoort Lennox U.S. een 8,5. De harmonie sprak de jury echt aan, hierop scoort de hengst een een 9. De totaalindruk is goed voor een 8,5.

Bron: KWPN / Horses