HC Exloo: Levi VDL bovenaan in klasse M

In de klasse M van de Blom Hengstencompetitie Springen vandaag in Exloo mocht de door Lennard de Boer gereden Levi VDL (v. Arezzo VDL) de eerste prijs ophalen. Liverpool (v. Tangelo van de Zuuthoeve) werd tweede en de derde prijs ging naar Lambada Shake AG (v. Aganix du Seigneur).

In de barrage waren vier prijzen te vergeven, drie daarvan werden behaald door KWPN-hengsten. Lennard de Boer wist twee keer in de prijzen te rijden. Met Levi VDL (Arezzo VDL uit Erusa ster EPTM-spr D-OC, gefokt door E. Reyrink uit Diessen en geregistreerd bij VDL Stud in Bears FR) had hij als eerste een startplaats in de barrage bemachtigd en de snelle tijd van 38,05 seconden bleek onverslaanbaar te zijn. Met de Hannoveraanse hengst For Friendship VDL (v. For Pleasure) behaalde hij de vierde plaats.

Liverpool en Lambada

Liverpool (Tangelo van de Zuuthoeve uit Dauphine keur pref IBOP-spr van Lux, gefokt door B. Derksen uit Steenderen en geregistreerd bij De Radstake in Varsseveld) bemachtigde met zijn ruiter Robert Puck de tweede prijs met een tijd van 38,38 seconden. De derde plaats ging naar de KWPN-hengst Lambada Shake AG (Aganix du Seigneur uit Grappa AG van Spartacus, gefokt door A. Gisbertz uit Beek LB en geregistreerd bij J. Lammers uit Hamont) en zijn ruiter Pieter Keunen.

Dubbel foutloos

Andere KWPN-hengsten die dubbel foutloos bleven waren de Verdi-zoon Lay Out (uit Vallei Roos elite prest PROK van Tangelo van de Zuuthoeve, gefokt door J.J. Ilbrink en J.H. Ilbrink-Lueks uit Geesteren en geregistreerd bij J. van Meever uit Meerkerk) met Kristian Houwen, zij behaalden de vijfde plaats. Caroline Mueller wist met Lord of Farming HS (Balou du Rouet Z uit Doutzen stb van Clinton, gefokt door Gebr. Bosch uit Luttenberg en geregistreerd bij J. Schuttert uit Ommen) ook een dubbele nulronde neer te zetten. Noor Kuilboer vormt sinds kort een combinatie met de KWPN-hengst Lingo van de Watermolen (Connect uit Happy Wiggy stb van Carambole, gefokt door en geregistreerd bij J.W. Greve uit Haaksbergen). Ze wist zich knap staande te houden en eindigde op een nette zevende plaats.

Bron: KWPN/Horses.nl