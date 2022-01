HC Exloo: McLaren wint klasse L met 88 punten

Dinja van Liere was op dreef en deed goede zaken tijdens de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie dressuur in Exloo. In de klasse L stuurde ze de hengst McLaren (v. Morricone) naar de winst met 88 punten en Mauro Turfhorst (v. Zonik) naar de tweede plaats met 85 punten. Ook Gorgeous Black Art (v. Zonik) kreeg onder Beni Pachl 85 punten voor zijn prestaties. De klasse L werd wederom gejureerd door Veronique Roerink en Monique Peutz.

De hengsten doen goede zaken want ook in de klasse L won een hengst wederom meerdere etappes op rij. McLaren (Morricone uit Samantha v. Sir Donnerhall) wist de eerste prijs binnen te slepen. Ditmaal behaalde de donkerbruine hengst een score van 88 punten. De Morricone-zoon is gefokt door U. Toenjes uit Ganderkesee en geregistreerd bij Reesink Horses uit Eibergen. De jury begon het commentaar met complimenten aan Dinja van Liere: “Zo willen wij wel heel graag dat jonge paarden worden voorgesteld, door iedereen. Mooi op lengte, mooi op eigen benen en mooi van de hand afgereden. Het is echt een plezier om naar te kijken.” Voor de harmonie scoorde het duo dan ook een 9,5. De draf werd heel elegant bevonden, met een mooi voorbeen. Hierop scoorde hij een 9. “In de stap kan hij nog wat meer bodem en lossigheid laten zien”, vond de jury. Er werd een 8 voor de stap gegeven. De galop was goed voor een 8,5 en de totaalindruk voor een 9.

Mauro Turfhorst

Dinja van Liere kwam in de klasse L als eerste aan start met Mauro Turfhorst (Zonik uit Hidaylia v. Negro). De door J.W. Greve uit Haaksbergen gefokte en bij Stoeterij Turfhorst BV uit Wezep en Reesink Horses uit Eibergen geregistreerde hengst behaalde een nette score van 85 punten. Van Liere bleek haar eigen concurrent, niemand behalve zijzelf scoorde hoger dan 85 punten. Als algemeen punt merkte de jury op: “Mooie elegante verrichting, mooie combinatie zo samen.” Over de draf zei de jury: “De draf is heel lichtvoetig, hij heeft al heel veel balans.” Hierop scoorde de hengst dan ook een 8,5. “De stap is zuiver met heel goed lichaamsgebruik”, vervolgde Monique Peutz. De stap werd dan ook beoordeeld met een 9. De galop heeft een goede sprong volgens de jury, maar mag soms wat meer bodem nemen. Hiervoor kreeg Mauro Turfhorst een 8. Voor de harmonie en de totaalindruk kreeg de hengst een 8,5.

Gorgeous Black Art

De door K. Visser uit Alteveer gefokte en bij Stal Hexagon uit Schore geregistreerde NRPS-hengst Gorgeous Black Art (v. Glock’s Toto Jr.) scoorde tevens 85 punten. “De draf heeft heel veel techniek en balans”, vertelt Monique Peutz. Voor de draf werd een 8,5 gegeven, de stap resulteerde in een 8. Voor de galop werd een 8,5 gegeven en de harmonie scoorde een 9. Voor de totaalindruk ontving de hengst een 8,5.

Bron: KWPN / Horses