HC: For Friendship VDL opnieuw bovenaan in klasse M

In de klasse M van de Hengstencompetitie vandaag in Utrecht gingen veertien hengsten van start. Daarvan mochten er negen terugkomen voor de barrage. Uiteindelijk pakte de Hannoveraanse premiehengst For Friendship VDL (v. For Pleasure), net als in de Peelbergen, met zijn ruiter Lennard de Boer de winst.

Als derde startte Love Connects (Connect uit Hello Twiggy BB elite IBOP-spr SPORT-spr D-OC van Quality time, gefokt door W.Chr. Braatbrummelkamp uit Wenum en geregistreerd bij Plijnaar Vastgoed b.v.) onder Megan Laseur in de barrage. Het duo bleef aan kop, tot For Friendship VDL als een na laatste van start ging. Op 0,01 seconde werd Love Connects door For Friendship ingehaald. La Costa ES (Mosito van het Hellehof uit Isolde ES elite sport-spr PROK van Cumano, gefokt door Egbert Schep) behaalde met zijn ruiter Gerd Jan Horsmans de derde plaats.

Lambada Shake en Lambrusco

Lambada Shake AG (Aganix du Seigneur uit Grappa AG van Spartacus, fokker Alex Gisbertz) eindigde op de vierde plek. De door Pieter Keunen gereden en zelf gefokte Entertainer-zoon Lambrusco (uit Total Touch stb-ext pref prest van Lux) werd vijfde. Deze hengst is aangewezen voor het KWPN verrichtingsonderzoek.

Uitslag

Bron: KWPN