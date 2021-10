HC Gelders paard: 89 punten voor Mexpression

Voorafgaand aan de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie dressuur verschenen maandagmiddag eerst drie Gelderse hengsten in de ring. De hoogste score werd behaald door Mexpression (Expression x Koss), die onder het zadel van Dennis Ausma naar 89 punten liep. De hengst kreeg onder andere een 8,5 voor de draf en negens voor de stap, galop, harmonie en algemene indruk.

“Waar ik in de eerste instantie aan moest denken toen ik Mexpression zag ronddraven, is dat hij veel kracht, souplesse en zelfhouding heeft. Hij toont fijne verruimingen, maar kan ook mooi terugkomen op het achterbeen. Daar blijkt wel weer zijn kracht uit. In draf mag hij af en toe nog wat meer aansluiting van achter naar voor hebben”, aldus jurylid Janine van der Twist. “In de galop blinkt hij uit in kracht, souplesse en zelfhouding.”

81 punten voor Markant BK

In dezelfde categorie liep Markant BK (Wilson x Sirius) onder Jean-René Luijmes naar 81 punten. “De stap is mooi ruim en zuiver en hij volgt daarin ook de hand goed, maar daarbij mag hij af en toe nog wel wat stiller in de aanleuning zijn. In de draf zien we ook een goed ritme en heel veel kracht. De verruimingen kunnen nog wat vloeiender zijn en in de wendingen verliest hij af en toe ritme. In de galop valt Markant op door veel sprong, is van de grond en heeft een goed ritme”, aldus Van der Twist. De hengst kreeg 8,5-en voor de stap, galop en harmonie.

Mandienio WL naar 83 punten in menproef

De recent door Alfons Engers aangeschafte Mandienio WL (Glamourdale x Parcival) werd door zijn nieuwe eigenaar in de menproef klasse L voorgesteld. De vierjarige hengst ontving een score van 83 punten van de juryleden.

