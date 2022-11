HC Gelders Paard: Markant BK wint eerste etappe van Mexpression

Waar de Gelderse verrichtingstopper Markant BK (Wilson x Sirius) vorig jaar in de hengstencompetitie twee keer het onderspit moest delven, kwam hij vanavond de eerste etappe in Kronenberg vanavond als winnaar uit de bus met 78,6 punten. Mexpression (Expression x Koss), die vorig jaar beide etappes won, moest het doen met 74,2 punten.

Over de uitslag van de eerste etappe van de hengstencompetitie klasse M voor Geldersen valt te twisten. Vooral de 8,2 voor de harmonie bij Markant BK, die onder Jean Rene Luijmes duidelijk problemen had met de aanleuning, leek ten opzichte van de 7 (hetgeen in de hengstencompetitie bijna gelijk staat aan een onvoldoende) voor de wat gespannen (die daarop werd afgerekend) Mexpression aan de hoge kant.

Juryvoorzitter Arie Hamoen had geen problemen met de problemen in de aanleuning en ook niet met de taktfouten: “Een grote en langgelijnde Gelderse hengst die correct in aanleuning wordt voorgesteld, maar soms net wat meer bergop zou kunnen zijn. De stap is zuiver, maar zou meer overstap mogen tonen. De draf heeft veel techniek in de benen, maar daarin wordt de hengst wat breed van achteren. De galop is zijn beste gang, daarin zien we veel ruimte en in de verruimingen blijft Markant BK mooi recht.”

Markant kreeg een 7,4 voor de stap, een 7,5 voor de draf, een 8,4 voor de galop, een 8,2 voor de harmonie en een 7,8 voor de totaalindruk. Daarmee kwam hij op 78,6 punten. Mexpression kwam onder Dennis Ausma uit op 74,2 punten met een 7,2 voor de stap, een 7,6 voor de draf, een 7,8 voor de galop, een 7 voor de harmonie en een 7,5 voor de totaalindruk.

Mandienio WL (v. Glamourdale), die vorig jaar aangespannen meeliep in de hengstencompetitie, was er deze eerste etappe niet bij.

Bron: Horses.nl/KWPN