HC Gelderse hengsten: Odin wint met 81,4 punten

De Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur van het seizoen 2023-2024 is vanmiddag afgetrapt met de Gelderse hengsten. In de klasse L dressuur liep Odin (Edmundo x Vitens) onder het zadel van Dirk-Jan van de Water met 81,4 punten ruimschoots naar de overwinning. Anouk Noordman reed haar zelfgefokte Odeer (Atze x Talos) met 78,6 punten naar de tweede plaats.

Dirk-Jan van de Water met Odin. Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk

“Odin is een heel meewerkend paard met een mooie voorbeentechniek, achter zou hij nog sterker mogen worden”, vertelt Patricia Wolters namens de jury. “De stap is zuiver, maar hij mocht in de proef nog iets actiever blijven en wat meer overstap tonen. De draf heeft een voorbeengebruik, veel techniek en veel ruimte. Het wijken naar links en rechts was mooi scharend en hij toonde een mooie losgelatenheid in de bovenlijn. De rechter galop is op dit moment duidelijk beter dan de linker. De rechter galop toont een betere balans en veel ruimte.” Wolters prees de hengst om zijn meewerkende karakter en de harmonie. Hij kreeg een 7,5 voor de stap, een 8,5 voor de draf, een 8,2 voor de galop, een 8,3 voor de harmonie en een 8,2 voor de algemene indruk.

Odeer

Odeer, door Noordman gefokt uit haar twee Grand Prix-paarden Atze en Zeronica, liep naar 78,6 punten. “Dit is een paard met veel potentie en kracht, maar hij zou in het algemeen wat meer losgelatenheid mogen tonen. Af en toe had hij iets spanning en werd daardoor wat kort in de hals. De stap is taktzuiver, maar zou in de proef wat meer ontspanning mogen tonen, meer uit de schouder en meer bodem mogen nemen. De draf heeft een mooie voorbeentechniek, hij heeft sowieso veel techniek in de benen en veel kracht. Het wijken is mooi scharend, maar in de verruimingen zou hij meer bodem mogen nemen. Af en toe drukt hij zich iets teveel op. De galop heeft veel kracht en sprong, maar daarin wordt hij af en toe iets kort in de hals.”

Ojee-B voor Olaf Official

Anouk Slabbers en Ojee-B (Ibsen x Rubus B) scoorden 78 punten, voor Daniel Mosterdijk en Olaf Official (Henkie x Sirius) was er een score van 74 punten.

Markant BK naar 73,4 punten in klasse Z

Jean-René Luijmes met Markant BK. Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk

Naast de vierjarige hengsten, kwamen twee zesjarige Gelderse hengsten naar Kronenberg.Jean-René Luijmes reed Markant BK (Wilson x Sirius) in de klasse Z. “Markant is een heel werkwillig paard, maar het algehele beeld zou meer bergopwaarts en verzameld mogen. De stap is in een zuivere viertakt, maar in de proef willen we meer losgelatenheid en overstap zien. De draf is taktzuiver, maar hij zou in de verruimingen meer gesloten mogen blijven, daarin ging hij achter iets wijd. De galop heeft veel sprong, maar willen we graag meer bergopwaarts zien. De wissels moeten vloeiender en beter doorgesprongen.” Markant kreeg een 7,5 voor de stap, galop en de harmonie, een 7 voor de draf en een 7,2 voor de algehele indruk. Daarmee kwam hij tot een totaal van 73,4 punten.

Aangespannen

Henk Hammers met Matiz. Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk

Henk Hammers stelde Eebert-zoon Matiz (v. Eebert) voor in de menproef klasse Z. Deze werd beoordeeld door Ad Aarts en Marloes van der Velden, die de hengst 66 punten gaven. “Dit is een groot paard en dat zie je nog wat terug in de ring, het is best een pittige proef voor hem”, aldus Ad. “De stap is goed van ruimte, hierin zou hij de hals nog iets meer mogen laten vallen. Ook de draf heeft een goede ruimte waarbij het achterbeen nog wat resoluter door mag treden. Galopperen doet hij met voldoende sprong, maar ook hier zou hij achter meer door kunnen treden.”

Bron: Horses.nl/ KWPN