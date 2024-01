HC Groningen: Odin kampioen KWPN Hengstencompetitie Gelders Paard klasse L dressuur

Odin (Edmundo x Vitens, fokkers M.H. Zwaneveld en P.E.M. Herweijer) heeft op IICH Groningen de derde wedstrijd van de KWPN Hengstencompetitie Gelders Paard gewonnen en is daarmee gekroond tot kampioen van de klasse L. De finale van de klasse Z wordt op de KWPN Hengstenkeuring verreden. De overwinning ging hierin vandaag opnieuw naar Dennis Ausma en Mexpression.

Voor de vierjarige Gelderse paarden en dressuurpaarden wordt de finale van de hengstencompetitie verreden in Groningen. Voor alle andere klassen wordt deze, net zoals de andere jaren, beslist op de KWPN Hengstenkeuring. Natuurlijk komen de vierjarigen wel in actie in Den Bosch, maar dan in de vorm van een presentatie.

Odin

Marloes van der Velden en Monique Peutz namen de beoordeling van de Gelderse hengsten in de klasse L en Z op zich. Odin werd voorgesteld door Dirk Jan van de Water en mocht viermaal een 8,5 en eenmaal een 8,3 in ontvangst nemen. De totaalscore kwam uit op 84,6 en daarmee won deze combinatie zowel de derde competitiewedstrijd als de finale. “Dit was weer een hele fijne proef om te mogen jureren. Een paard dat vooral uitblinkt in zijn souplesse en zijn concentratie op de ruiter. Een hele vloeiende proef met mooie onderdelen erin”, lichtte de jury na afloop toe.

Mexpression

Onder Dennis Ausma liep Mexpression (Expression x Koss, fokker H.A. Bruil) naar een score van 81,2 punten. Met zowel een 8,3 voor de draf als de harmonie betekende dit zijn tweede overwinning in de klasse Z. “Dit is een paard dat vooral in de ring een mooi beeld geeft met zijn inzet. Hij heeft een mooie voorwaartse drang en veel souplesse in het lichaam. Zijn draf heeft een mooie impuls, heeft kadans en is lichtvoetig. Het is een fijn beeld om naar te kijken.”

Mennen

In de menproef klasse Z liep Eebert-zoon Matiz (Eebert x Vitens, fokker G.H. Hofs) naar 82 punten met maar liefst een negen voor zijn stap. Marloes van der Velden werd bij deze rubriek bijgestaan door Jaap Boom. “We hebben een mooie proef gezien, een proef die heel lastig is uit te voeren in deze smalle baan. We hebben een paard gezien met een hele mooie ruime stap. In de draf hadden we iets meer afdruk en ruimte mogen zien. Hij heeft een hele mooie gedragen galop voor de wagen. Kortom, een fijn bewerkbare hengst.”

Bron: KWPN