HC Groningen: Ook drie op een rij voor Charlotte Fry en Nalegro

Met onder andere een 9,5 voor de galop en negens voor de harmonie en totaalindruk werd Nalegro (Painted Black x Negro, fokker Joop Hanse) met amazone Charlotte Fry op IICH Groningen als winnaar van de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie klasse M gehuldigd. De hengst won eerder ook al de competitiewedstrijden in Kronenberg en Ermelo en won daarmee zijn derde wedstrijd op rij. Dit keer met de hoogste score: 89,6.

Nalegro werd door juryleden Marian Dorresteijn en Monique Peutz geroemd om zijn kracht, power en afdruk. “De galop was echt een highlight vandaag, dit is een paard dat maar blijft komen vanuit het achterbeen met heel veel buiging in de gewrichten. Hij speelt met het galopwerk. Hij loopt met veel gemak in alle drie de gangen door de oefeningen, laat zien schakelvermogen te hebben en blijft daarbij mooi op lengte. Hij heeft veel potentie voor de toekomst, wij denken dat dat helemaal goed zit.”

De Laat en Network tweede

Nadat Femke de Laat al de klasse Z/ZZ-L won, legde ze in de klasse M beslag op de tweede plek. Dit deed ze met de Just Wimphof-zoon Network (mv. Negro, fokkers D. Staller en D. Broekema). Hun totaalscore kwam uit op 84,6 met een 8,7 voor de harmonie. “Network werd heel mooi voorgesteld, hij blijft mooi in de aanleuning, mooi naar de hand toe met het neusje eruit. Het is een paard dat heel lichtvoetig is en dat heel makkelijk beweegt. Als hij nog iets meer aan kracht kan winnen, en dat komt ongetwijfeld met zo’n jong paard, kan hij alleen nog maar omhoog gaan. Zeker een paard voor de toekomst dat zo gemakkelijk zijn werk doet.”

Opnieuw Negro-bloed

De top drie werd compleet gemaakt door Nacho. Deze Negro-zoon (mv. Krack C, fokker S. Maakenschijn) van werd eveneens voorgesteld door Charlotte Fry. “De galop was zijn positieve punt vandaag, heel krachtig en gedragen, met veel sprong. Hij is mooi en stil aan de aanleuning, wat hij erg goed liet zien vandaag was de eenvoudige wissel. Het is een paard met een heel krachtig achterbeen, veel gedragenheid en goed lichaamsgebruik. Als hij nog een fractie meer schoudervrijheid gaat tonen dat hij nog meer gewicht achter kan opnemen, wordt dat alleen nog maar beter.” Zijn totaalscore kwam op 83,6.

Bron: KWPN