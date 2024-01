HC Groningen: Ortisei wint dagprijs klasse L, finalewinst voor Extreme US

Nadat Extreme U.S. (Escamillo x Vivaldi) de eerste twee competitiewedstrijden van de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur klasse L won, werd hij vandaag in Groningen voorbijgestreefd. Winnaar van deze derde en tevens laatste competitiewedstrijd werd Ortisei (For Final x Chippendale, fokker Nathalie Smeets). Extreme US, vandaag vijfde, schreef wel de eindstand van de competitie op zijn naam. Daarmee voegt de Escamillo-zoon na het winnen van de Pavo Cup nog een titel toe aan zijn palmares.

Marian Dorresteijn en Monique Peutz beoordeelden de verrichting van Extreme U.S. en Renate van Uytert – Van Vliet vandaag met een score van 82,6 punten. Zowel de stap als de galop werden met een 8,5 beloond. “Extreme U.S. is een paard dat heel gemakkelijk beweegt, hij is lichtvoetig, gehoorzaam en braaf.” Waar Extreme U.S. in de vorige competitiewedstrijd nog een 9,5 kreeg voor zijn draf, was dit vandaag een 8. “De draf is heel makkelijk bewegend, maar we wilden hem vandaag graag wat meer op zijn eigen benen zien.” De hengst leek vandaag wat meer onder de indruk te zijn. Maar dat stond de eindoverwinning in de hengstencompetitie niet in de weg.

Ex aequo-regeling

One Million en Obession Taonga eindigden op dezelfde eindstand, waardoor de ex aequo-regeling werd toegepast. Dat houdt in dat in de laatste competitiewedstrijd gekeken wordt naar het punt voor de stap. En dat maakte dat One Million als tweede eindigde in eindstand en Obessesion Taonga als derde.

One Million imponeert met stap

De stap van One Million (Vivaldi uit Joyrider elite IBOP-dres PROK van Apache, fokkers M.H.J. Gotink uit Warnsveld en Joop van Uytert uit Heerewaarden) werd maar liefst beloond met een 9,2. “De stap is heel ruim, heel actief hij blijft steeds vanuit het achterbeen komen. Gewoon heel veel kwaliteit”, roemde de jury zijn stap. Robin Heiden stelde de hengst voor en reed hem naar een score van 86,4. “One Million werd heel prettig voorgesteld, hij heeft veel kwaliteit, een goed achterbeen, heel veel kracht en lichaamsgebruik en gebruikt dat ook op de juiste manier.”

Obsession Taonga draaft naar 9,2

Derde in de eindstand en derde in de laatste competitiewedstrijd werd Obsession Taonga (uit Jatilinda elite pref IBOP-dres sport-dres PROK van All At Once, fokker Stal 104 uit Wijdewormer), die werd voorgesteld door Lara van Nek. Waar One Million een 9,2 voor de stap kreeg toebedeeld, was dit cijfer er voor de draf van Obsession Taonga. “De draf was vandaag echt heel mooi, heel lichtvoetig met heel veel techniek. Hij blijft steeds vanuit het achterbeen komen en loopt daarin mooi naar de hand toe.” De totaalscore van deze combinatie kwam uit op 86 punten.

Hoogste score voor Ortisei

De hoogste score van vandaag was voor de AES-gekeurde hengst Ortisei (For Final uit Isis elite sport-dres D-OC van Chippendale) van fokker Dressuurstal Nathalie Smeets uit Rhenoy. Onder Moises Jover Azuar liep deze hengst naar 87 punten met een 9,3 voor zijn galop. “Een paard dat een heel imponerend beeld maakt, heel veel front, heel opwaarts beeld de hele proef door. De galop was echt de highlight van vandaag. Hij maakt heel veel houding en heel veel sprong over de rug met een imponerend front.”

Uitslag

Bron: KWPN