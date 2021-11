HC klasse L: vier vierjarigen dubbel foutloos

De klasse L van de Hengstencompetitie vandaag in Utrecht werd over twee omlopen verreden. Daarin bleven vier hengsten dubbel foutloos: Mr. Cornet de Regor (v. Cornet Obolensky) met Marco Brinkman, Mindset ES (v. Aganix du Seignur​) met Jarno van Erp, Maximus VDL (v. Zirocco Blue VDL) met Christel Kalf en Ansingh de Liz Z (v. Aganix du Seignur​) met Bart van der Maat.

De eerste hengst die dubbel foutloos wist te blijven was de KWPN-hengst Mr. Cornet de Regor (Cornet Obolensky uit Ohaj de Regor van Kennan, gefokt en geregistreerd bij W. van de Plasse uit Kruiningen en mede-geregistreerd bij Stal Brinkman in Twello). Zijn ruiter Marco Brinkman wist hem twee keer keurig rond te sturen. Ook de door Jarno van Erp gereden Mindset ES (v. Aganix du Seigneur uit Hosanne ES keur sport-spr van Kannan, geregistreerd en gefokt bij E. Schep uit Tull en ‘t Waal) wist twee foutloze rondes neer te zetten.

Mindset ES (v. Aganix de Seigneur) met Jarno van Erp. Foto: Paardenkrant/Jacquelien van Tartwijk

Maximus VDL en Ansingh de Liz Z

Maximus VDL (v. Zirocco Blue VDL) was de derde hengst die twee knappe nulrondes wist neer te zetten. De laatste foutloze hengst was Ansingh de Liz Z (v. Aganix du Seigneur). Zijn ruiter Bart van der Maat bracht maar liefs vier hengsten uit in de klasse L. Van der Maat kreeg met Mister Hornet DDH (Cornet Obolensky uit Arnacquine du Mesnil van Quarnac du Mesnil, fokkers Jean-Luc Lebourgeois en geregistreerd bij dekstation de Havikerwaard in De Steeg) een tijdfout in de eerste omloop, anders had hij zelfs twee paarden dubbel foutloos gehad.

Maximus VDL (v. Zirocco Blue VDL) met Christel Kalf. Foto: Paardenkrant/Jacquelien van Tartwijk

Ansingh de Lis Z (v. Aganix de Seigneur) met Bart van der Maat. Foto: Paardenkrant/Jacquelien van Tartwijk

Uitslag

Bron: KWPN