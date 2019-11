HC klasse M: Bart Bles trekt met Jumper Verdi het gas open

Ook in de klasse M werd er vandaag mooie sport geleverd door de deelnemers in de Blom Hengstencompetitie Springen. Op Equestrian Centre de Peelbergen in Kronenberg eiste Jumper Verdi (Verdi x Fuego du Prelet) onder Bart Bles de eerste zege van het seizoen op.

Het gros van de hengsten kwam nergens in de problemen in het basisparcours en plaatsten zich zo voor de goed bezette barrage. Daarin trok Bart Bles met de KWPN-goedgekeurde hengst Jumper Verdi het gas open en bleef zo alle concurrenten de baas.

Echte meewerker en vermogen

“Jumper Verdi heeft echt een top karakter en instelling, dat heeft hij duidelijk van z’n vader meegekregen”, vertelt Bles die Jumper Verdi te rijden heeft voor HWSF Horse Industry Development. “Ik heb hem vanaf het verrichtingsonderzoek te rijden en hij geeft me een heel goed gevoel. Hij is slim, een echte meewerker en hij heeft vermogen. Daarbij heeft hij van nature veel balans en het is nu vooral een kwestie van kilometers maken. Het is moeilijk te zeggen waar het eindigt want hij doet alles met veel gemak.”

Kampioenshengst Jardonnay VDL tweede

Jur Vrieling was met succes vanuit het hoge noorden afgereisd naar het Limburgse Kronenberg, want met de kampioenshengst Jardonnay VDL (Kannan x Indoctro) sprong hij overtuigend naar de tweede prijs.

Twee Verdi’s in top-drie

De tweede Verdi-zoon op het podium is de als derde geëindigde Just Apple (Verdi x Baloubet du Rouet) van Nico van Maaswaal, die onder Remco Been ook een snelle barragerit uit z’n mouw schudde.

Bron: KWPN