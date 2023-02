HC klasse M: Stargos VDL maakt favorietenrol waar

Na het winnen van drie selectiewedstrijden kon Stargos VDL (Stakkato Gold x Conthargos) onder Iris Hakvoort in Den Bosch gehuldigd worden als winnaar van de hengstencompetitie klasse M. En hoe! Hij deed dat met overtuigende winst in de finale.

Negen hengsten streden om de winst in de competitie en twee namen deel voor de dagwedstrijd. Van deze elf hengsten bleven er maar liefst acht foutloos in het parcours op 1,20 m-niveau. Daartoe behoorde ook Stargos VDL (Stakkato Gold uit Estella van Conthargos, fokker W. Winkeler uit Herzlake) van VDL Stud, die zich daarmee gelijk verzekerde van de eindoverwinning. Als kers op de taart behaalden ze als laatste starters ook nog eens het beste resultaat in de barrage.

Missie geslaagd

“Dit is heel mooi! Het was wel spannend want ik was gebrand op een goed resultaat”, reageerde amazone Iris Hakvoort, die verbonden is aan Stal Wiefferink. “We kunnen vanavond met twee winnaars naar huis, want ook Hessel Hoekstra en Night Life VDL komen van onze stal. De missie van Stal Wiefferink is geslaagd!”

Mees vd Watermolen en Menno H

De heel constant presterende, met veel lichaamsgebruik springende en goed rijdbare Mees vd Watermolen (Vannan uit Holinda ster van Carambole) van fokker Jan Greve sprong onder Mart IJland naar de tweede plaats in het eindklassement. De laatste wending richting eindstreep bleek een scherprechter in de barrage, dat ondervond ook de over zeer snelle reflexen beschikkende Menno H (Stakkato Gold uit Toy H ster sport-spr pref van Baloubet du Rouet) van fokker Pieter van Hees uit Uden. Onder Joep van der Kampen sprong hij met veel lossigheid naar de derde plaats.

Uitslag

Bron: KWPN