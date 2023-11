HC Kronenberg: 12 vierjarigen dubbel foutloos

In de laatste rubriek van de Blom Hengstencompetitie vandaag in Kronenberg, de klasse 1,10 m., bleven 12 vierjarige hengsten dubbel foutloos. Zij gaan daarmee aan de leiding na deze eerste competitiewedstrijd.

In de rubriek met de jonge hengsten bleek het toegankelijke parcours van bouwer Louis Konickx nog wel wat spanning op te leveren bij een aantal hengsten. Toch slaagden 12 van de 29 hengsten er in om in zowel het eerste als tweede omloop geheel foutloos te blijven.

Debuut voor Denis Lynch

Dat ervaarde ook Denis Lynch, die zijn hengstencompetitiedebuut maakte in Peelbergen. “Mijn hengst Outlaw had met name de eerste ronde wat spanning, maar dat kan natuurlijk ook aan de ruiter liggen. Ik heb al heel wat Grand Prixs gesprongen maar een hengstencompetitie is ook niet mis”, vertelt de Ierse topruiter lachend. “Achteraf had ik hem misschien nog een keertje indoor moeten starten ter voorbereiding, maar het lukte gelukkig nu ook om beide omlopen foutloos te blijven. Outlaw heeft afgelopen seizoen een aantal merries gedekt en daarna is hij weer terug bij mij op stal gekomen. Het is voor volgend jaar ook zeker weer het plan om hem voor zowel sport als fokkerij in te zetten, wellicht komt hij dan ter dekking bij Reinie Tewis want die is net zo gek van hem als ik.”

Combinatie internationale sport

De hengstenhouder uit Zweeloo maakte Outlaw destijds zelf klaar voor de hengstenkeuring, waar Lynch de voshengst aankocht in de KWPN Select Sale. “Als het even lukt, wil ik de andere hengstencompetitiewedstrijden ook zelf rijden met Outlaw. Maar wanneer het niet te combineren valt met m’n internationale concoursen, zal ik mijn stalruiter sturen. Ik vind het mooi dat de fokkers Outlaw kunnen zien in de competitie en was vanavond ook verrast over de grote interesse.”

KWPN-hengsten

Tot de dubbel foutloos springende hengsten behoorden negen KWPN-goedgekeurde hengsten. Dat zijn:

O’Connor TN (Ogano Sitte uit Gilana van Acord II, fokker Eder uit Osterhofen, ger. Team Nijhof uit Geesteren en C.A.M. van den Oetelaar uit Schijndel) onder Kars Bonhof

On the Spot (Diamant de Semilly uit Kathelien W keur IBOP-spr van Cornet Obolensky, f/g Jan en Willem Greve) onder Willem Greve

Ovinio (Ipsthar uit Kovinia sport-spr van Vigo d’Arsouilles, f/g Geert Moerings uit Roosendaal) onder Bas Moerings

Oslo (Côte de Zelande Delta Mossel Z uit Kelvia elite IBOP-spr D-OC van Chaman, f/g M. van Heel uit Wijchen) onder Jarno van Erp

Oosterbuur (Etoulon VDL uit Coletta van Cornado I, fokker A. Baumann uit Rees, ger. J.W. Greve uit Haaksbergen onder Kees Greve

One Macoemba (Arezzo VDL uit K.Macoemba ster D-OC van F-One USA, f/g B. Veeneman uit Beemte Broekland) onder Tani Joosten

Boston VDL (Baltic VDL uit Jeune Dame VDL ster van Zirocco Blue VDL, f/g VDL Stud uit Bears) onder Cristel Kalf

Outlaw (Manchester van ’t Paradijs uit Zwinulana sport-spr van Phin Phin, fokker J.H. Lambers uit Emmen, ger. RS Showjumping uit Weert) onder Denis Lynch

Optimist ES (Herakles uit Ciao Bella Z van Caritano Z, f/g Egbert Schep uit Tull en ’t Waal) onder Gerd-Jan Horsmans

AES en Zangersheide

Naast de bij het KWPN goedgekeurde hengsten, bleven nog drie hengsten dubbel foutloos. Het gaat om twee bij het AES goedgekeurde hengsten en een bij Zangersheide goedkeurde hengst. Dat zijn:

O’Blue (Zangersheide, Chacco-Blue uit Cereedom VDL van Chin Chin, fokkers M. Boerrigter uit Ugchelen, J.H.R. Oude Wesselink uit Ugchelen en G.A.M. Korbeld uit Nijverdal, ger. G.A.M. Korbeld en Stal Brinkman uit Twello) onder Maxi de Weerd

Daryus van het Poeleind Z (AES, Dominator Z uit Oksana van het Poeleind van Nabab de Rêve, fokker Guus Winnen / Het Poeleind uit Balen (België), ger. K.P.N. van de Beeten uit Almere) onder Boy Peels

T-Touch JW van ’t Meulenhof (AES, Nixon van ’t Meulenhof uit Magic Touch van ’t Meulenhof van Elvis ter Putte, fokker Stal Meulenhof en JW Stables BVBA, ger. Steelhead Stables BV uit Amsterdam en Reinier Zonneveld uit Amsterdam) onder Brian Woldring-Walker

Bron: KWPN / Horses.nl