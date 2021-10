HC Kronenberg: Drie tienen voor Las Vegas

Het was de Pavo Cup-winnaar Las Vegas (v. Ferdeaux) die in de Anemone Horsetrucks Dressuur 2021/2022 liet zien van een uitzonderlijk niveau te zijn. Franka Loos bracht de voor een 10 dravende en galopperende hengst naar 97 punten.

De grote Ferdeaux-zoon Las Vegas (uit Dalia Delin ster keur PROK van Wynton) is gefokt door J. Deenen uit Heijen. De hengst staat geregistreerd bij N.F. Witte uit Schijndel en Paardencentrum de Dalhoeve uit Ommeren. “Las Vegas komt binnen in draf met een ontiegelijke wauw-factor. De stap is ruim, soepel en mooi door het lijf. Hij kan nog iets meer doortreden, daarvoor een 9. De draf toonde heel veel kracht, balans en souplesse. Voor de galop kunnen we geen 11 geven anders was het dat geworden”, stelde jurylid Janine van Twist na afloop. De hengst kreeg maar liefst drie 10’en voor de draf, galop en harmonie. Het eindtotaal kwam uit op 97 punten.

Lord Romantic

Saskia van Es met Lord Romantic (v. Don Romantic) Foto: Melanie Brevink-van Dijk



Als laatste starter wist de Don Romantic-zoon Lord Romantic de jury te overtuigen. Lord Romantic (uit Veroniek elite pref sport-dres D-OC van Krack C) is gefokt en staat geregistreerd bij A. van Erp uit Heesch. De hengst werd voorgesteld door Saskia van Es. “De hengst werd keurig voorgesteld en hij heeft heel veel schwung en balans. De stap heeft heel veel ritme en hij stapt mooi door het lijf. De draf heeft een hele mooie balans en afdruk. In de galop toonde hij heel veel zelfhouding en souplesse”, vertelde Van Twist na afloop. De hengst kreeg een 10 voor de draf en voor de algemene indruk. Het eindtotaal kwam uit op 95 punten.

Lowlands



Dinja van Liere stelde de hengst Lowlands (Millennium uit La Donna S van Donnerball) voor. De hengst is gefokt door B. Schrapper uit Groenheim en staat geregistreerd bij Iron Spring Farm. “Lowlands heeft een hele mooie schrijdende stap met veel schoudervrijheid. De draf is lichtvoetig met heel veel lichaamsgebruik. De galop heeft veel balans en souplesse, maar kan net iets meer opwaarts gesprongen zijn. Het is een ongecompliceerd paard en hij werd keurig voorgesteld”, aldus Van Twist. De hengst kreeg een 9,5 voor de stap, draf en de algemene indruk. Het eindtotaal kwam uit op 93 punten.

Bron: KWPN