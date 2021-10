HC Kronenberg: Glock’s Taminiau aan de leiding met 92 punten

Twee hengsten lieten vandaag in Kronenberg hun kunnen zien in de klasse Z/ZZ-L tijdens de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur 2021/2022. Hans Peter Minderhoud en Glock’s Taminiau (v. Glock’s Toto Jr.) gaan aan de leiding met 92 punten.

De zwarte Glock’s Toto Jr.-nakomeling Glock’s Taminiau (uit Vitamin C. elite pref prest PROK van Sandro Hit) is gefokt door J.W. Holtland uit IJsselmuiden en geregistreerd bij GLOCK HPC NL BV uit Oosterbeek. Jurylid Janine van Twist lichtte na afloop de proef toe: “Glock’s Taminiau is heel fijn en compleet paard. De stap is ruim door het lijf naar de hand toe met heel veel schoudervrijheid. Ook in de draf heeft hij heel veel tritt en go. Dat demonstreert zich goed in de appuyementen. In de verruimingen mag hij nog iets krachtiger zijn vanuit de achterhand. De galop vinden we op dit moment de mooiste gang. Hij galoppeert opwaarts met veel kracht wat ook tot uiting komt in de wissels.” De hengst kreeg een 9,5 voor de galop, harmonie en algemene indruk wat een eindtotaal maakt van 92 punten.

Jheronimus



Kirsten Brouwer stelde de Dream Boy-zoon Jheronimus voor in de klasse ZZ-Licht. Jheronimus (uit A.Bertje ster pref prest PROK van Jazz) is gefokt en geregistreerd bij W.P.S. van Weert uit Beesd. “Ze begon met een hele indrukwekkende draftour, wat de beste gang is van dit paard. De draf is met veel kracht, uitdrukking en mooi door het lichaam gereden. Ook in de stap treedt hij goed door. In de galop heeft hij een goed ritme en hij kan daarin goed schakelen. Hij mag nog iets constanter doorspringen in de oefeningen”, vertelde jurylid Janine van Twist na afloop. De hengst kreeg een 9 voor de galop, harmonie en algemene indruk wat een eindtotaal maakt van 89 punten.

Bron: KWPN